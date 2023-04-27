林家亨：港股近期跌勢全因拜登據限對華投資 下方支持位睇19580

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日（26日）中止三連跌反彈139點，仍未完全收復過去三日跌幅，大市成交亦進一步回落至千億元以下。恒指五月前已大回小漲，或提早反映「五窮月」的市況？大市要向上突破仍欠甚麼催化劑？渣打(02888)公布今年首季除稅前基本溢利按年升23%至17.1億美元，市場預期美國息口快將見頂，港美息差後向何去何從？對銀行股取態宜更審慎？有傳美國總統拜登將簽署行政命令，限制美企投資內地科技行業，或成中資科網股新一輪跌浪的主因？長線資金不撈反沽中資科網股，板塊的資金流動性已響起警號？乘聯會料本月內地車企價格戰熱度將逐漸消退，狹義乘用車零售市場按年增幅或達近五成！林Sir會由圖表及基本面，深入分析新能源車板塊前景及投資價值！

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