《午市前瞻》期結日過後來或有機會挾淡倉 友邦86元不宜追

恒生指數半日收報19773，升16點或0.08%，主板成交482.89億元。恒生中國企業指數報6641，跌13點或0.2%。恒生科技指數報3839，跌32點或0.84%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及比亞迪股份(01211);阿里巴巴-SW收報81.3元，跌2元或2.4%，成交26.15億元;騰訊控股收報342.8元，跌5.4元或1.55%，成交22.72億元;比亞迪股份收報234.8元，升2元或0.86%，成交15.35億元。



中國平安(02318)升6.11%，收報54.7元，該股成交約2775萬股，涉資15.04億元，盤中高見55.3元，最低見52.25元；招行(03968)跌6.19%，收報37.1元，該股成交約2956萬股，涉資11.11億元，盤中高見38.5元，最低見36.85元。



國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690);美團收報132.2元，跌0.9元或0.68%，成交9.61億元。

(友邦網頁截圖)

張智威：恒指短期有望重返20000



在期指結算日，恒指好淡雙方爭持激烈，250天線成主要交鋒位。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前250天線爭持激烈，反映有大戶希望於現水平以上結算，後市可能會「爆邊」。但他看好後市能守住250天線，因近期壞消息暫時出盡，大市亦累積一定淡倉，認為期結日過後向上夾淡倉機會大，恒指有望重返兩萬點水平。



平保56元有阻力



友邦(01299)公布，第一季新業務價值按年增長28%，帶動股價裂口高開超過2%。但張智威指，去年疫情拖累而引發低基數效應，今年正式通關，故第一季業績造好已早為市場預期之內，變相今日升幅並非特別大。走勢上，早前友邦多次嘗試突破86元阻力皆失敗，今日同樣逼近86元後受阻，故不建議現價追入，可待82元水平再考慮，並以250天線約78.4元作為支持。



內險股代表平保(02318)同樣公布首季業績，首季純利按年升48.9%，壽險及健康險新業務價值按年增長8.8%，帶動股價上午最多升超過7%，為半日表現最佳藍籌。張智威指平保業績比友邦更好，股價走勢更強，當中可能亦與支持分拆滙控(00005)有關，預料短期內將挑戰56元水平。

友邦首季新業務價值升近三成，股價今早最多升逾3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

平保首季純利升近五成，股價開市早段升近6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組

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