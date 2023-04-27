平保季績理想大行齊唱好 招行盈利增長減慢收入倒退 股價榮辱互見

中資金融股陸續公布季績，其中中國平安(02318)公布首季純利升近五成，新業務價值升近9%，績後獲大行齊唱好，股價今日(27日)飆逾半成，為表現最佳藍籌。另邊廂，招商銀行(03968)首季多賺7.8%，為2020年第三季以來增長最慢，且期內淨息差收窄，收入倒退，房地產不良貸款率升至4.55%，績後遭數家大行下調目標價，雖亦有大行看法較正面，但料股價短期難免受壓。招行半日插逾半成低見37元，創近5個月低，為表現最差藍籌。

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平保首季純利按年升49% 壽險及健康險新業務價值升近9%

中國平安首季純利383.52億元(人民幣．下同)，按年升48.9%；收入2816億元，按年升27.9%，其中平安產險保險服務收入按年升7.1%至763.1億元；壽險及健康險新業務價值137.02億元，按年增長8.8%。截至3月底止，平安個人客戶數近2.29億，較年初增長0.9%，其中有近40%的個人客戶同時持有多家子公司合同。團體業務綜合金融保費規模50.28億元，按年增長4.5%。



另平安銀行業務收入按年跌2.4%至451億元，主要因持續讓利實體經濟及淨息差有所下降，以及債券和外匯市場波動等；期內純利按年升13.6%至146億元，期內不良貸款率1.05%，與去年底持平；淨息差按年下跌0.17個百分點至2.63%，撥備覆蓋率290.4%。

匯證料平保新業務價值續增長 瑞信升目標價至71元

匯證發表研報指，平保首季壽險及健康險新業務價值按年增長約9%；若去年第一季新業務價值採用年底假設及方法重述，首季新業務價值按年升約21%，全部渠道均錄得正數的新業務價值增長。管理層仍預期今年新業務價值將錄正增長，認為IFRS17的影響輕微，維持A、H股「買入」評級，目標價分別維持64元人民幣和73港元。



瑞信預期平保新業務價值在4月加速增長，受惠監管改善促進傳統產品銷售。利率定價下跌亦將紓緩分散損失風險，以及更為平衡的產品組合。展望隨著新業務價值反彈，合約服務邊際釋放在中期加速，將支持稅後經營溢利增長，上調平保2023至2025年每股盈利預測6%，目標價由67港元升至71港元，維持「跑贏大市」評級。

高盛料平保維持強勁盈利增長動力 美銀指壽險業務見復甦



高盛指，平保首季純利升49%，受投資表現按年強勁改善推動。假設投資市場穩定，預期平保將維持強勁盈利增長動力，尤其基於去年下半年低基數。平保壽險新業務價值按年升9%，超出市場預期，與2019年相比，相信在維持經紀生產力增長下，新業務價值增長會繼續改善，予「買入」評級及74港元目標價。





花旗指，平保首季業績好壞參半，其中帳面淨值按年增長9%，惟稅後營運溢利令人意外地下降3%。而在28%的首年保費增長的支持下，首季新業務價值按年增長9%，高於預期，予目標價72港元，評級「買入」。美銀證券指，平保旗下壽險業務呈早期復甦，在代理人生產力方面保持優勢，當其他業務改善時，預計其稅後經營溢利增長將在未來3個季度轉正，維持「買入」評級。摩通料市場對平保季績反應正面，其壽險業務增長前景正面及資產負債表風險下降。

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招行首季多賺7.8%淨息差收窄 房地產不良貸款率升至4.55%

至於招行，其首季純利388.39億元(人民幣．下同)，按年升7.82%；營業淨收入906.25億元，按年下降1.49%；淨利息收入554.09億元，增長1.74%；實現非利息淨收入352.16億元，下降6.18%；淨利差2.18%，淨利息收益率(淨息差)2.29%，分別下降21及22個基點。年化後歸屬於股東的平均總資產收益率(ROAA)和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.50%和18.43%，按年分別減少0.04和0.81個百分點。



截至3月底，集團資產總額10.5萬億元，較上年末增長3.65%；貸款和墊款總額6.3萬億元，較上年末增長4.7%。不良貸款餘額603.02億元，較上年末增加22.98億元，其中房地產業的不良貸款餘額較上年末升14.55%至152.44億元，不良率升0.56個百分點至4.55%；整體不良貸款率則為0.95%，較上年末下降0.01個百分點。核心一級資本充足率13.41%，一級資本充足率15.34%，資本充足率17.39%。

摩通：招行季績遜預期 料股價短期面臨下行壓力

摩通指，招行首季業績遜預期，撥備前利潤及淨利潤分別較該行預期低9%和6%。在廣泛復甦的宏觀背景下，招行撥備前利潤仍錄得4%按年跌幅，是2016年第三季以來最差表現，利潤增長8%，亦是2020年第三季度以來最弱。招行去年第四季及今年首季在理財資產管理規模方面市場份額下降，不過資產質量有適度改善，不良貸款覆蓋率保持在較高水平，零售客戶及資產管理規模亦持續增長。預計招行股價在短期內將面臨下行壓力，投資者可能會質疑管理層維持穩定股本回報率的承諾，但料其今年首季利潤增長見底，股本回報率未來幾個季度將呈上升趨勢，維持「增持」評級，目標價70港元。

匯證指，招行首季每股盈利按年升7.8%至1.54元，大致符合匯證預期，惟低於市場平均預測。招行淨息差收窄及財富管理業務氣氛疲弱，導致撥備前盈利受壓，資本比率跌幅較預期多，但與客戶關係維持良好，在零售銀行及投資方面均有回暖跡象。雖然恢復需要時間，但已看到其零售銀行和基金銷售業務有進展，而3月份存款競爭亦減少，未來淨息差表現將取決存款成本能否下降。至於首季非利息收入按年跌12.6%，則比預期差，不過招行首季資產質素、資產負債表現趨正面，普通股權一級資本比率(CET1)按季下跌27點子至13.41%，遜預期，但仍較同業為佳。即使挑戰持續，招行利潤率仍保持高企，維持其H股及A股目標價分別為58.5港元及51.4元人民幣，評級為「買入」。

大摩：收入及利潤增幅將續改善 予目標價59.2元



摩根士丹利指，招行首季盈利按年增長7.8%，但收入按年倒退1.5%，反映疫情滯後影響，以及零售信貸、投資和消費需求逐步恢復。雖然面對挑戰，但招行客戶群和零售分行數量仍在繼續增長。淨息差按季收窄8個基點，資產負債雙雙受壓，由於該行積極控制融資成本，導致整體存款增長較市場慢。預期隨著去年基數較低及經濟繼續逐步復甦的推動下，招行收入及利潤按年增幅將繼續改善，零售信貸需求、消費及投資情緒亦會提升，予目標價59.2港元，評級「增持」。

另野村維持招行「買入」評級，目標價62.34港元，指招行首季純利同比增長8%，低於該行預期2%。淨息差為2.29%，同比下降22個基點，環比下降8個基點，低於該行預期1個基點，這主要是由於貸款市場報價利率(LPR)重新定價導致貸款定價下降和存款成本上升。首季減值損失同比下降24%，儘管貸款準備金同比增長50%，但其他準備金增加了1.29億元，這支持盈利。另有數間大行下調招行目標價，其中高盛由46.95港元降至40.85港元，維持「中性」評級；大和由49港元降至47港元，中銀國際由64.07港元降至59.6港元，同維持「買入」評級。





林家亨：招行需為內房投資撥備 股價難跑贏同業

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，招行3、4年前股價上升比其他內銀股快得多，主要因當時其對內房貸款及資產投資加大，但內房爆煲後債務危機不斷湧現，對內房的信託投資也受影響，招行需為之前對內房的投資撥備，故近一年股價表現比其他內銀股差，料招行無論短、中、長期都難跑贏其他內銀股。不過，其他內銀也將面對內地輕微減息或降準，不如吼中銀香港(02388)，它有香港及東南亞業務，可受惠美國加息令息差擴闊、利息收入增加。

招行半日跌6.2%收報37.1元，成交11.11億元，郵儲行(01658)亦跌0.99%報5.02元，惟工行(01398)升0.71%報4.23元，中行(03988)升0.32%報3.14元，農行(01288)升1%報3.03元，建行(00939)升0.38%報5.25元。內險股方面，平保升6.11%報54.7元，國壽(02628)升2.29%報14.32元，財險(02328)升0.22%報9.14元，太保(02601)升2.4%報23.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉