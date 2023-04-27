阿根廷4月開始轉用人民幣支付中國進口貨品

阿根廷政府4月實施新政策，計劃以人民幣支付總值約10.4億美元的中國進口貨品，其後每月從中國進口的貨品，當中約7.9億至10億美元會以人民幣支付，而不是以美元結算。



阿根廷經濟部長馬薩(Sergio Massa)與中國駐阿根廷大使鄒肖力一起出席活動時表示，有關安排可紓緩阿根廷的美元外流壓力。馬薩又稱，有關安排可容許阿根廷進口更多的中國貨品。



去年11月，阿根廷與中國達成總額50億美元的貨幣互換協議。