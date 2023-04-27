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美國起訴40名公安民警，中國公安部嚴正交涉抗議

27/04/2023

　　中國公安部有關負責人就美司法部日前惡意炮制所謂「跨國鎮壓」，起訴40名公安民警等中國政府官員，向美司法部、聯邦調查局駐京代表提出嚴正交涉和強烈抗議。


　　公安部表示，堅決反對美執法部門通過刑事案件包裝進行的政治操弄，堅決反對美執法部門假借執法之名配合美國政府對中國的抹黑詆毀。美國執法部門自詡公正獨立、不涉政治，但此次連續炮制、打包起訴3起刑事案件，預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權益，將法律武器化、政治化的險惡本質暴露無遺。中方對此強烈不滿，並要求美方立即停止政治操弄和司法霸凌。


　　公安部稱，堅決反對美執法部門起訴中國公安民警和網信部門官員的惡劣行徑。美方起訴於法無據，完全是無中生有，是厚顏無恥的「賊喊捉賊」。正告美執法部門立即收手，強烈敦促美方認清濫訴中方官員事件的嚴重危害性，要求美方立即停止對中方官員的無端污蔑和司法起訴，立刻采取措施消除消極影響，並停止其他挑釁、對抗行為，盡快回到執法合作的正常軌道中來。如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

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