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《京城近觀》「寺廟遊」成新寵　年輕人湧入雍和宮

27/04/2023

 

　　「在『上班』與『上進』之間，選擇了『上香』；在『求人』與『求己』之間，選擇了『求佛』」。今年以來，在年輕人之間越來越受歡迎的，除了淄博的燒烤，還有寺廟，以北京為例，雍和宮的熱度一直高居不下。五一假期將至，雍和宮又要限流了。

 

雍和宮1

雍和宮在年輕人之間愈來愈受歡迎，成寺廟遊主力軍。


90後和00後成寺廟遊客主力軍


　　提起寺廟，很多人的既定印象中，總是青燈古佛，幽幽誦經聲，一些城市裏香火旺盛的寺廟，遊客也主要是中老年群體。令人意想不到的是，伴隨著疫情後旅遊復甦，「寺廟遊」成為年輕人的新寵，比起之前更流行。馬蜂窩發布2023年春季「旅行蜂向標」，寺廟在今年春季「橫空出世」，一躍成為「佛系」青年們的首選出遊目標。各地「寺廟」平均熱度漲幅高達138%。年輕人扎堆湧向寺廟，尋覓春景、梵香禮佛、排隊「請」手串。攜程數據顯示，2023年以來，寺廟相關景區門票訂單量同比增長了310%。尤其是自2月份以來，90後和00後已經成為了寺廟遊客的主力軍，佔預訂門票人群的近一半。

 

雍和宮2

年輕人在燃香桶旁排隊燃香。


　　雍和宮是以前皇家寺院，也是喇嘛廟，這裏誕生了兩名皇帝，以求工作最靈著稱。雍和宮原來是清雍正帝登基前作為貝勒和親王時期的府邸。乾隆皇帝也誕生於此。雍正三年改王府為行宮，稱雍和宮；乾隆九年雍和宮改為喇嘛廟。常看古裝劇的人大多知道，雍正是清朝皇位競爭最激烈下的獲勝者，九王奪嫡冠軍，著名工作加班狂魔。當年連龍椅都能坐穩，凡夫俗子的小小心願，大概率都不是問題。


拜佛也要分門別類  臥佛寺求offer


　　前陣子的一個工作日，去了一趟雍和宮，真是people mountain people sea（人山人海）。幾乎一大半是年輕人。雍和宮裏的年輕香客打扮新潮，看上去都不到35歲。進雍和宮幾乎要從地鐵出站口開始排隊，年輕人慢慢地向著售票處前進。雍和宮紅牆外，城管拿喇叭不停的循環播放，凡是抽簽算卦看事的人都是騙子，謹防上當受騙。大殿旁邊，拿著香的年輕人把燃香桶圍了裏三層外三層。在正殿的台階上，一對年輕夫妻在虔誠地向正殿叩首。幾個年輕的女孩面向一間偏殿上香，他們專注的神情，詮釋著對生活的期盼。


　　到寺廟參拜不再是中老年人的專利，越來越融入了年輕人的日常生活。年輕人對神佛也有自己的理解，有網友分享:「朋友問偏殿是什麼菩薩？答:是一些垂直細分領域的菩薩。」由此，關於OKR、私域、粉絲、商業變現等營銷話術流傳開來，拜佛也分出了各種各樣的垂直需求。戲劇性的一幕也常被提及:「財神殿外千里排隊，姻緣廟前無人問津」，年輕人賺錢至上。之前，北京臥佛寺因與「offer」諧音，被網友冠以「offer寺」之名，不少祈求「上岸」的年輕人紛紛前往臥佛寺膜拜。


法物流通處排長龍  香灰琉璃手串供不應求


　　雍和宮最受歡迎的地方是法物流通處，兩座房子分設在通向大殿的林蔭道兩側，布置相仿。門外是長長的人龍，上百個人耐心等待著，保安維持著秩序。下午五點關門的雍和宮，法物流通處三點已截龍不讓再排隊，晚點到都排不上。跨門進去，左邊是開光處，其他的則是商品陳列，價格從幾百到上萬都有。

 

雍和宮3

雍和宮有三個法物流通處，每個都排起了長長的人龍。


　　雍和宮的香灰琉璃手串是這兩年開始火起來的。採集每月初一和十五香客們供奉香火燃盡的香灰，用來製作佛珠用品，傳說裏面包含了來往香客的祈願念力，特別靈驗。火到什麼程度？雍和宮公告大多與關閉法物流通處有關，聽說曾一度停止售賣香灰手串，因為寺中的香灰不夠用了。

 

雍和宮4

香灰琉璃手串備受歡迎，三百多元起一串仍供不應求。

 

雍和宮5

雍和宮附近的小店均跟風售賣起香灰琉璃手串。

 

訪寺廟尋初心非尋答案


　　寺廟旅遊這陣風潮能持續多久？這也生出了一個疑問，年輕人去寺廟拜佛等於不想努力嗎？為何寺廟如此受年輕人歡迎？熱衷於寺廟遊的背後，折射出年輕人對當下和未來生活的焦慮。有人說:自己努力過已經看不到什麼希望，只能靠佛祖加持。工作選擇、談婚論嫁、適應社會、生育子女、贍養老人等各種壓力接踵而至，給年輕人帶來迷茫與無措，只好依靠求神拜佛來暫抒發心中的壓力。


　　也有喜歡寺廟遊的人是另一種心境，從來不求甚麼。也幾乎從不在寺廟的法物流通處請手串或護身符。透過嗅香火氣、聽誦經聲，更換心境，尋找內心的安寧祥和。寺廟不是用來找答案的，而是找到自己的心。「盡管神佛不一定保佑願望實現，但一片充盈希望和平等的空間，總是可以安撫波動難平的心緒。」不管是屬於哪一種，願焦慮隨雍和宮中的縷縷青煙飄散，在雙手合十發願的同時，萬千煩惱和諸般雜念，能被純粹美好的期盼取代。

 

撰文、攝影：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

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