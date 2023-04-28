【虛幣世界】比特幣於29500美元徘徊，投資者關注經濟數據

近日比特幣經歷過山車般體驗，目前暫時企穩於29500美元水平，分析相信投資者權衡美國經濟增長數據低迷和銀行業最新的困境，在美國商務部報告第一季度GDP溫和增長1.1%之後，比特幣周四在美國早盤交易中小幅下跌，低於2% 的年化預期和令人失望的個人消費數據，隨後出現反彈。



去中心化金融(DeFi)平台Maverick Protocol首席技術官鮑勃．巴克斯利(Bob Baxley)表示，比特幣最近幾天的表現，反映出投資者對加密貨幣即使在動盪事件中，也能保值的能力充滿信心，比特幣和其他加密資產顯然一直是避風港。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報29491.14元，升0.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報1910.73元，升0.11%；艾達幣報0.4094元，跌0.15%；瑞波幣報0.4656元，跌0.21%。



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