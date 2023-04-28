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內險復甦季績對辦　國壽獲大行齊唱好　哪隻最值博？　

28/04/2023

　　近日多隻內險股公布業績，平保(02318)於周三(26日)打頭陣，公布首季純利按年升49%至383.52億元(人民幣．下同)，新業務價值在連續3年錄負數後轉為正增長8.8%，昨日(27日)升近一成，多隻內險股亦受帶動於績前炒上，其中國壽(02628)升逾半成。昨日到國壽放榜，首季多賺18%，新業務價值亦由負轉正增長7.7%，績後獲大行齊唱好，今日(28日)連同平保曾再升逾3%，但其後升幅均收窄，短線再追入看來水位有限，但如打算作中長線部署，可揀哪一隻呢？其他內險股同樣盈利急升，又是否值博呢？

 

(Shutterstock)

 

國壽首季多賺18%　新業務價值增7.7%投資收益增19%

 

　　根據中國企業會計準則，國壽首季純利178.85億元，較去年同期調整後純利增長18%；營業收入3683.85億元，按年增7.2%；保費收入為3272.21億元，增長3.9%；新單保費達1176.69億元，增長16.6%。首季新業務價值增速由負轉正，按年增長7.7%。


　　另國壽首季實現總投資收益529.32億元，按年增長18.8%；簡單年化總投資收益率為4.21%，上升33個基點；淨投資收益為455.76億元，簡單年化淨投資收益率為3.62%。截至3月末，核心償付能力充足率達147.53%，綜合償付能力充足率達210.19%，較上季末分別上升3.94和3.41個百分點。

 

花旗：新業務價值勝預期看17.5元　瑞信：料次季加快增長

 

　　花旗發表研報指，國壽首季新業務價值(NBV)按年增8%，優於該行預期的2%增速，管理層又指，年初至今NBV增速較首季再加快，目標在今年餘下時間，集團銷售額和NBV利潤率表現均有改善。首季代理人數量按季收縮0.9%至66.2萬，優於平保9%跌幅，目標在今年保持穩定的代理規模，並持續提高生產力。在採用IFRS 17和IFRS 9後，國壽首季純利按年增長78%至273億元，增速快於平保和中國太保(02601)的49%和27%。在全面實施CROSS-II後，首季末核心償付能力比率按年小幅上升4個百分點至148%的強勁水平，予「買入」評級，目標價17.5港元。

 

　　瑞信指，國壽首季新業務價值按年增7.7%稍勝預期，雖然表現落後於部分同業的雙位數增長，但集團堅持產品策略並需面對相對較高的基數，料集團第二季的新業務價值將加快增長。而在新會計準則下，由於集團更加市場化的投資資產估值方法與資本市場的復甦重疊，除稅後淨利潤按年飆升78%。集團的代理人數量按季下降0.9%至66.2萬人，與同行相比更為穩定。每個代理人的平均新業務價值按年增長逾20%。在今年次季，集團表示其代理人人數將開始觸底反彈，這應該會提高2023財年的增長可見度，予目標價17.5港元，評級為「跑贏大市」。

 

瑞銀：上調今年新業務價值預測　美銀：壽險業務見早期復甦

 

　　瑞銀指，國壽首季新業務價值錄得7.7%增長，符合預期，主要是首年度保費錄得9%的穩定增長，而代理經紀人數目大致上按季平穩，達66.2萬人；首季純利按年升78%至270億元，略高於市場預期。將國壽今年全年新業務價值預測由2%上調至9%，以反映首季業績。踏入次季，預料國壽或停止銷售有關定期儲蓄產品，有助進一步推動新業務價值增長，予目標價18.7元，維持「買入」評級。


　　美銀證券指，國壽首季淨利潤按年增18%至179億元，在IFRS 17下按年增78%至273億元，投資收益反彈帶動盈利增長。由於會計規則變化，傾向建議投資者淡化今年盈利增長速度。然而，由於集團的股息與其利潤掛勾，投資者可能會在IFRS 17下預計今年會有更好的的股息收入。集團盈利和新業務價值增長與同行一致，由於去年首季的基數較高，因此復甦步伐符合預期。總體而言，業績顯示壽險業務處於早期復甦，並且由於在保證利率下調前潛在的銷售加快，趨勢將在今年第二季持續。上調集團新業務價值預測，由按年增長4%至9%上調至7%至13%，目標價由14.6港元升至16.5港元，維持「買入」評級。

 

太保首季純利升27%　人保財險新華保險投資收益倒退

 

　　除國壽外，另有多隻內險股公布業績，其中中國太保首季純利116.26億元，升27.4%；收入943.86億元，升19.4%。新業務價值39.71億元，同比增長16.6%。於3月底，投資資產2.08萬億元，較去年末增長6.3%。投資資產淨投資收益率為0.8%，同比下降0.2個百分點；總投資收益率為1.4%，同比上升0.4個百分點。

 

　　另中國人保(01339)首季純利為117.21億元，較去年同期調整後純利35.52億元，大增近2.3倍；營業收入1377.69億元，按年增8%。新華保險(01336)首季純利為69.17億元，按年增長114.8%；營業收入按年增17.4%至290.05億元。中國財險(02328)首季純利95.08億元，升22.04%；保險業務收入為1075.2億元，較去年同期升9.19%。不過，三隻股份投資收益均見倒退，財險大跌49.3%至33.5億元，人保挫51.3%至80.73億元，新華保險更轉蝕17.55億元。

　　不過，這幾隻內險股不見遭大行唱淡，財險更獲上調目標價。野村指，財險純利按年升22%勝市場預期，將目標價由9.23港元升至10.61港元，維持「買入」評級。瑞信指，財險首季總保費增長10%，當中非車險保費增速持續，全年總保費預計增長9%，目標價從8港元升至8.7港元，維持「中性」評級。太保及新華保險都獲花旗給予「買入」評級，目標價分別為30及27港元，人保亦獲大和維持「買入」評級及3.1港元目標價。

 

溫鋼城：國壽現價買入水位不多　平保今年或見65元 

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，國壽昨日股價已偷步炒上，其首季新業務價值扭轉過去兩年倒退錄得增長合理，事實上壽險業務去年受全國多地包括上海封控影響，難以約見客戶，內地重開後簽多了單，新業務價值自然反彈。市場去年除擔心國壽新業務價值走樣外，亦擔心公司買了很多內房債，股價曾跌至不足10港元，現或可挑戰上一浪頂位15.3港元，但升至該處料阻力較大，現價買入水位不多。

 

　　溫鋼城續指，內險股整體利潤今年一定有復甦，但內地近期轉了會計制度，業績中會有多少他們認為合適的參數耐人尋味。不過，去年平保股價跌得急因買了很多內房債，但現時內房債已穩定下來，不見再有如華夏幸福(滬：600340)的問題出現，如不止穩定下來，甚至還到錢，會有利內險股，未來利潤可望增加，而內地重開後對保險需求亦有機會加大。其中平保股價今年有機會挑戰早前高位65港元，但股價現已升至之前浪頂位，短線未必再有太多水位。

 

　　國壽收市升2.04%報15.02元，成交13.58億元，平保升0.89%報56.7元，成交34.39億元，財險升2.71%報9.47元，人保升3.7%報3.08元，新華保險升1.82%報22.4元，惟太保跌2.71%報23.35元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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