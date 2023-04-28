【FOCUS】Big Tech放榜 Deep Tech興起

年初至今強勁反彈、首季業績大超預期、對AI/元宇宙/雲計算雄心不減……奏響「MAMAA(Microsoft、Alphabet、Meta、Apple、Amazon) is back」的凱歌。不過，隨著技術迭代瞬息萬變，從代表中國前沿勢力的字節跳動、北京智源人工智能研究院(BAAI)，到合成生物學初創公司Retro Biosciences、Cortical Labs，亦齊欲搭乘AI東風。





MAMAA錄強勁財報





美國首季GDP折算年率增長1.1%(預期：2%)的逆風，阻擋不了隔夜標指、納指勁升2%、2.4%，背後強心針當屬科技巨頭MAMAA的強勁財報(Apple尚未公布)。



打頭陣的是微軟，首季營收按年增7%至529億美元（預期：510億美元），淨利按年增9%至183億美元（預期：167億美元）；盡管增長引擎的Azure雲業務收入按年增27%為有記錄以來最低，但其持有聲名鵲起的OpenAI多達49%股份，令市場憧憬未來或跑贏競爭對手亞馬遜和谷歌，股價短短兩個交易日升逾一成。



接著是谷歌母公司Alphabet，首季營收按年增3%至698億美元（預期：689億美元），淨利潤按年跌8%至151億美元（預期：138億美元）。成績優於預期，加上雲部門首錄盈利以及700億美元股票回購計劃，年初至今累漲22%。



Meta續燒錢元宇宙





再看隔夜揭盅業績的「電商+雲計算」巨頭亞馬遜，首季營收按年增9%至1274億美元(預期：1247億美元)，虧轉盈錄淨利32億美元（預期：23億美元）；其中，廣告收入按年勁增23%至95.1億美元，但AWS網絡服務收入增速放緩至按年16%，惟收入213.5億美元仍略高於預期。



最搶眼的則是Meta，營收在連續三季縮水後，首季錄按年增3%至286.5億美元(預期：276.6億美元)，背後得益於中企增加支出，推動首季廣告收入按年增逾4%至281億美元(預期：268億美元)。不過，專注元宇宙的Reality Labs首季虧損39.9億美元，拖累Meta淨利按年跌24%至57億美元，扎克伯格預期，該部門今年虧損將較去年的137.2億美元續增加。





競逐革新無遠弗屆





美國科技巨頭紛紛續大舉押注人工智能、雲計算、元宇宙，但微軟總裁Brad Smith近日就直言不諱來自中國的競爭，更指「北京智源人工智能研究院」處於絕對前沿位置。該民營非牟利機構擁有全球最大預訓練語言模型「悟道」，以及人工智能計算平台「九鼎」。



另一不可小覷的是全球最大獨角獸字節跳動，其人工智能實驗室（ByteDance AI Lab)據報最新獲阿里達摩院多任務模型M6原牽頭人楊紅霞加入，而旗下TikTok正在測試允許用戶創建生成式AI頭像的新工具。



在ChatGPT引發熱議之外，大佬們正將野心投入下一個故事，亞馬遜、維港投資聚焦研究「類器官智能(Organoid Intelligence，OI)」的澳洲初創公司Cortical Labs；而OpenAI執行長Sam Altman就向專注細胞重新編程、旨在「令健康人類壽命延長十年」的Retro Biosciences投資1.8億美元，此療法將基於人工智能機器學習的計算生物學和實驗室自動化。



當從Big Tech到Deep Tech的競逐革新無遠弗屆，人類社會將通往何處？

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