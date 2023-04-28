  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

新加坡樓市加辣　李兆波：資金未必轉至本港　倡推稅務優惠吸人才

28/04/2023

　　新加坡政府最新公布，推出最新一輪房地產「降溫」措施，當中市場最關注的是，外國買家須支付的額外買房印花稅（ABSD）從30%大幅調高至60%。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，可以理解新加坡樓市「加辣」，並反映當地經濟良好，但他認為資金未必因「辣稅」轉移至本港，由於存在較多「未知之數」，建議本港政府在吸引人才方面，採用更進取的稅務優惠措施。

 

（AP圖片）

 

新加坡樓市加辣措施料不會打擊外資落戶需求

 

　　新加坡樓價去年升近9%，當地於較早前上調外國人到當地買樓額外買家印花稅（ABSD）稅率，由30%大增至60%，較本港外國人購買住宅稅率共30%為高。李兆波預料，此舉為新加坡當地有秩序調控市場措施，且為樓價高企及經濟良好所採用的手段。他相信，措施不會打擊外資、家族辦公室落戶當地需求，因其政治較穩定。

 

倡本港推行進取稅務優惠措施，政府部門需協調

 

　　李兆波稱，新加坡近年可見很多中國相關資金流入，開辦當地離岸戶口、辦公室數字續升，反之，本港經濟數字不太理想，勞動人口亦有所減少，加上政治爭拗等因素，會令投資者傾向小心，可見外資於疫後對本港投入審慎。他建議，本港可採更進取的稅務優惠，吸引人才；政府部門亦需協調，可參考新加坡「自由」模式，清楚甚麼是不能談論，令投資者安心。

 

不提倡本港樓市「減辣」

 

　　不過，他亦不提倡本港樓市「減辣」，或取消非本地買家買樓需繳30%稅項。他認為，本港樓價仍貴，市民難以置業，再放寬需求管理措施將被視為偏幫地產商；後者放寬的話，則須防止濫用、逃稅等。

 

　　相較之下，李兆波稱，新加坡組屋制度完善，加上政府會就行業或領域提供稅務優惠，部門之間協調性較高。對於政府計劃重推「資本投資者入境計劃」，他指出，本港股市現時市值低於A股，基金對於增持本港股市態度猶豫。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

133.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.050

異動股

01024

快手－Ｗ

51.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 51.300
  • 00591 中國高精密
  • 0.320
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.880
股份推介
  • 02411 百果園集團
  • 5.800
  • 目標︰$7.00
  • 01681 康臣葯業
  • 5.090
  • 目標︰$5.32
  • 02607 上海醫藥
  • 15.920
  • 目標︰$16.27
  • 02001 新高教集團
  • 2.720
  • 目標︰$3.82
  • 02883 中海油田服務
  • 9.200
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.050
  • 00700 騰訊控股
  • 344.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.600
  • 00001 長和
  • 52.500
  • 00981 中芯國際
  • 22.550
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 56.700
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 7.780
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 19.840
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/04/2023 16:30  《盤後部署》五一勞動節料交投淡靜，慎防大基金於假期出貨

28/04/2023 17:54  【月結－中美互動】美息5月再升未必見頂，內地經濟起動靠內需

28/04/2023 16:43  工行(01398)首季純利901.6億人幣，按年升0.02%

28/04/2023 16:48  交行(03328)首季純利升5.63%至246.33億元人幣

28/04/2023 16:44  農行(01288)首季多賺1.75%至715.54億人幣

28/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８０１７﹒６３萬元，買快手沽恒生國企

28/04/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】大和削港交所一成三目標，中銀升中海油一成目標

28/04/2023 17:20  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，美元兌人幣漲報６﹒９２６６

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新加坡樓市加辣　李兆波：資金未必轉至本港　倡推稅務優惠吸人才
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》政治局促政策加力提效擴大需求　滬指收復三千三
人氣文章

新聞>財經熱話

【下周策略】李偉傑：恒指假期前區間上落　突破21000要靠此板塊
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

八達通一卡通第二季先出？開通八達通銀聯二維碼，內地通行一嘟即Pay！即睇開通教學！ 1
人氣文章

飛凡年輕夢

【平凡人．不凡事】助年青人圓夢！工合空間聯合創始人兼 CEO 葉慶華：尋找喜歡的事堅持下去，必定有好的成果
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

For a Limited Time Only！絞盡腦汁希望廣告更吸引？必學29個吸睛英文營銷用語！
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

《愛我別走》觀後感：人的相遇都是一場浪漫的邂逅
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

職場性騷擾原來好普遍！唔只男騷擾女，仲可以男男、下屬騷擾上司！受害人舉報有咩顧慮？公司點判斷誰是誰非？原來咁做已構成性騷擾！
人氣文章

Travel & Dining

精品蛋糕店café登陸中環：人氣泰式奶茶蛋糕、開心果 Tiramisu、色彩繽紛蔬果汁，鬧市中撿拾一片夢幻童心
健康好人生 Health Channel
人氣文章
特級初榨較普通橄欖油有益？可以煎炒嗎？最新研究發現：特級初榨橄欖油有效減重！
人氣文章
食安中心報告 | 7款薯片、蝦餅總脂肪、糖、鈉分量與標籤不符！EDO佔兩款？外國牌子都有！有無你食開嗰款？
人氣文章
除口罩發現皮膚差兼顯老？注射透明質酸可提升蘋果肌！要了解甚麼風險？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 19:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/04/2023
新加坡樓市加辣　李兆波：資金未必轉至本港　倡推稅務優惠吸人才
人氣文章中國故事28/04/2023
《神州經脈》政治局促政策加力提效擴大需求　滬指收復三千三
人氣文章財經熱話28/04/2023
【下周策略】李偉傑：恒指假期前區間上落　突破21000要靠此板塊
人氣文章財經熱話28/04/2023
內險復甦季績對辦哪隻最值博？國壽獲大行祝福看高一線？
人氣文章財經熱話28/04/2023
【月結－中美互動】美息5月再升未必見頂 內地經濟起動靠內需
人氣文章財經熱話28/04/2023
【月結－科技晶抑】美國對華限制高新技術影響微 中芯20元值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金