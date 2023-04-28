新加坡樓市加辣 李兆波：資金未必轉至本港 倡推稅務優惠吸人才

新加坡政府最新公布，推出最新一輪房地產「降溫」措施，當中市場最關注的是，外國買家須支付的額外買房印花稅（ABSD）從30%大幅調高至60%。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，可以理解新加坡樓市「加辣」，並反映當地經濟良好，但他認為資金未必因「辣稅」轉移至本港，由於存在較多「未知之數」，建議本港政府在吸引人才方面，採用更進取的稅務優惠措施。

（AP圖片）

新加坡樓市加辣措施料不會打擊外資落戶需求

新加坡樓價去年升近9%，當地於較早前上調外國人到當地買樓額外買家印花稅（ABSD）稅率，由30%大增至60%，較本港外國人購買住宅稅率共30%為高。李兆波預料，此舉為新加坡當地有秩序調控市場措施，且為樓價高企及經濟良好所採用的手段。他相信，措施不會打擊外資、家族辦公室落戶當地需求，因其政治較穩定。

倡本港推行進取稅務優惠措施，政府部門需協調

李兆波稱，新加坡近年可見很多中國相關資金流入，開辦當地離岸戶口、辦公室數字續升，反之，本港經濟數字不太理想，勞動人口亦有所減少，加上政治爭拗等因素，會令投資者傾向小心，可見外資於疫後對本港投入審慎。他建議，本港可採更進取的稅務優惠，吸引人才；政府部門亦需協調，可參考新加坡「自由」模式，清楚甚麼是不能談論，令投資者安心。

不提倡本港樓市「減辣」

不過，他亦不提倡本港樓市「減辣」，或取消非本地買家買樓需繳30%稅項。他認為，本港樓價仍貴，市民難以置業，再放寬需求管理措施將被視為偏幫地產商；後者放寬的話，則須防止濫用、逃稅等。

相較之下，李兆波稱，新加坡組屋制度完善，加上政府會就行業或領域提供稅務優惠，部門之間協調性較高。對於政府計劃重推「資本投資者入境計劃」，他指出，本港股市現時市值低於A股，基金對於增持本港股市態度猶豫。

撰文：經濟通記者許英略

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