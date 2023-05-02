【虛幣世界】比特幣曾上3萬美元後回吐，分析料仍有力上

在本港假期期間，比特幣繼續逆流而上，但受制於30000美元關口，研究平台The Tie Joshua Frank聯合創始人兼首席執行官於媒體上分析指，比特幣仍有許多積極的市場指標，他認為比特幣表現出色的原因有幾個，包括市場整合、低交易量和銀行業務的不確定性，但短期內，比特幣與黃金的相關性更高；但他強調，美國監管環境對加密貨幣不熱情和消極，導致流動性低。



另外，有分析相信，目前加密貨幣的資金有流向亞洲市場的意向，分析指由於美國監管環境越來越不適合加密貨幣發展，而日本最近放寬了代幣上市要求、香港宣布對加密公司開放、泰國表示將免除首次代幣發行 (ICO) 的稅收、迪拜的監管框架希望成為全球加密中心。這些因素都是吸引資金移民的主因。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28066.46元，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1833.32元，升0.14%；艾達幣報0.3868元，升0.03%；瑞波幣報0.4648元，無升跌。



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