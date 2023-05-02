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黃瑋傑：港股五月突破看兩大關鍵位　四大板塊值得留意

02/05/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國第一共和銀行（FRC）被監管機構接管，並將被摩根大通（JPM）以106億美元收購，刺激隔晚美股三大指數早段向上，惟後勁不繼轉跌收市，料港股跟隨外圍先升後回機會有多大？銀行業危機或已暫告一段落？對本周聯儲局議息有何啟示作用？除了聯儲局議會議結果外，本周還有多項重磅數據即將出爐，包括美國非農就業數據，數據將如何影響整體股市表現？多隻基建股﹑航運股均已公布今年首季業績，黃師傅如何點評以上股份？內地政策對行業有何刺激作用？另外亦會分析內地車企4月交付量，對內地新能源車行業前景的啟示！

 

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