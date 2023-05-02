四大內銀首季盈利增長遜色 惟大行料次季可改善 股價不振可趁機吸？

多家內銀上周五(28日)收市後公布業績，內地利率下行續令其盈利受壓，其中四大內銀工行(01398)、建行(00939)、中行(03988)及農行(01288)今年首季盈利都僅微升，相比去年同期盈利增長介乎5.7%至7.4%，增速明顯放緩，且淨息差全部按季收窄，而除中行外，淨利息收入皆下跌，惟幸資產質素仍保持平穩，且有大行料盈利次季開始改善，今日(2日)股價未見急挫，其中中行更微升，而另一國有銀行交行(03328)首季純利升逾5%，明顯表現較佳，股價半日升逾3%。

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工行首季純利增0.02%建行增0.26% 淨利息收入齊跌逾4%

工行首季純利為901.64億元(人民幣．下同)，較去年同期調整後純利微增0.02%；營業收入2184.61億元，較去年同期調整後營業收入下跌3.52%；利息淨收入1684.12億元，下降4.79%。受貸款市場報價利率(LPR)下調滯後反映、存款定期化延續等因素綜合影響，年化淨利息收益率(NIM)下降至1.77%。非利息收入則為500.49億元，增長1.02%。截至首季末，不良貸款餘額3375.91億元，比上年末增加164.21億元，不良貸款率1.38%，與上年末持平。撥備覆蓋率213.57%，上升4.10個百分點。

建行首季純利為887.43億元，較去年同期經重述純利微增0.26%；經營收入為2009.48億元，較去年同期經重述經營收入增0.9%。利息淨收入1530.82億元，較上年同期減少4.1%。淨利息收益率1.83%，淨利差1.64%，按季均下降8個基點。減值損失515.29億元，較上年同期減少2.83億元。截至首季末，不良貸款為3096.27億元，較上年末增加168.02億元。不良貸款率1.38%，與上年末持平。撥備覆蓋率為241.68%，較上年末上升0.15個百分點。

農行首季多賺1.75% 中行多賺0.5%淨利息收入增7%

農行首季純利715.54億元，按年升1.75%；營業收入1893.65億元，升2.24%；淨利息收入1456.07億元，下降3.54%。淨利息收益率為1.7%。信用減值損失565.13億元，按年增加36.31億元。截至3月底，不良貸款餘額2878.98億元，比上年末增加168.36億元；不良貸款率1.37%，與上年末持平。撥備覆蓋率302.61%，比上年末上升0.01個百分點。

中行首季純利576.63億元，按年升0.5%；營業收入1662.17億元，升11.82%；淨利息收入1173.34億元，增長7.01%。淨息差1.7%。非利息收入488.83億元，增長25.35%。資產減值損失330.6億元，增幅11.32%。截至3月底，不良貸款總額2184.01億元，不良貸款率1.18%，比上年末下降0.14個百分點，不良貸款撥備覆蓋率202.56%，比上年末上升13.83個百分點。

交行首季純利246.33億元，按年升5.63%；淨經營收入671.69億元，升5.47%；淨利息收入406.48億元，下降4.4%。淨利息收益率為1.33%。資產減值損失154.7億元，增幅0.34%。截至3月底，不良貸款餘額1029.45億元，較上年末增加44.19億元，增幅4.49%；不良貸款率1.34%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率183.25% ，較上年末上升2.57個百分點。

官媒：多家內銀淨息差跌破1.8%警戒線 料首季續跌

值得一提，官媒《證券日報》上周二(25日)報道，多家銀行淨息差已低於1.8%的警戒線，被迫下調存款利率。報道引述中信證券首席經濟學家明明指，在金融支持實體經濟背景下，貸款利率顯著下行，而銀行負債成本保持相對剛性，預計首季淨息差可能會繼續小幅壓縮，而考慮部分銀行下調存款利率，降低負債成本，預計全年淨息差維持相對穩定。上海金融與發展實驗室主任曾剛指，今年全年銀行業淨息差存在回升可能性。





4月10日發布的《合格審慎評估實施辦法(2023年修訂版)》指明，內銀淨息差倘跌破1.8%，在宏觀審慎評估體系(MPA)中會被扣分，截至3月底，中行、農行同為1.7%，工行為1.77%，都已低於1.8%，建行則為1.83%。如果MPA評分過低，銀行放於人民銀行存款準備金的利率會減少，甚至可能失去發行同業存單、大額存單等金融產品的權利，最終影響資金成本。

瑞銀：料內銀盈利次季開始改善 摩通：指引優於預期

瑞銀發表報告指，內銀首季盈利普遍遜預期。季內內銀貸款增長非常強勁，惟淨利潤率大幅下降，收入或撥備前利潤增長疲軟，以及盈利增長普遍減速，四大行平均值按年升0.6%，郵儲行(01658)升5.2%，招行(03968)升7.8%。隨著未來淨利潤率壓力緩解，淨利潤率比較基礎減低，以及消費信貸和財富管理業務持續復甦，預計大多數國有銀行的收入和盈利增長將從第二季開始連續改善。雖然第一季內銀業績相對疲軟，但預計大型銀行的股價在短期內仍有韌性，而領先的股份制銀行估值下半年會有更大的上升空間，看好招行、平安銀行(深：000001)及寧波銀行(深：002142)等。

摩通指，內銀首季業績表現令人失望，交易收入反彈大致上支撐了其收入增長，不過銀行淨利息收入及費用收入仍維持疲軟，純利按年升2%，遜於該行預期。不過，內銀管理層給予指引優於預期，暗示在接下來季度中，其淨利息收益率持續穩定、費用增長反彈，以及資產質量改善，因此市場對首季表現遜色的反應或會被平息。在國有銀行當中，交行利潤增長最好，而即使中行利潤增長持平，但表現亦勝預期。



摩通予建行目標價7.1元 野村降工行目標至5.01元

雖然工行及建行業績令人失望，但並沒遭大行大降目標價。摩通指，建行今年首季表現好壞參半，純利按年持平，低於該行預期，但撥備前利潤按年增長持平，領先工行和郵儲行，落後於中行和交行。儘管建行淨利潤增長令人失望，但預計股價將保持穩定，因管理層指引未來經營前景將有所改善，予目標價7.1港元，予「增持」評級。

野村指，工行首季淨利潤按年持平至902億人民幣，較該行預期低3%；淨利息收入按年跌近5%，較該行預期低3%。淨息差為1.77%，亦低於預期，與2021年年全年淨息差1.92%相比，收窄15個基點，將目標價由5.1港元降至5.01港元，維持「買入」評級。





內銀股今日表現各異，建行跌0.76%報5.21元，工行跌0.24%報4.21元，中行升0.64%報3.15元，農行無升跌報3.03元，交行升3.16%報5.22元，招行升1.2%報38.1元，郵儲行無升跌報5.1元。另首季純利升10.34%的中信銀行(00998)升0.94%報4.28元，首季多賺3.7%的民生銀行(01988)升2.43%報2.95元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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