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區議會改革直選議席或削至兩成，最快今日公布

02/05/2023

　　消息指，行政會議昨天舉行簡介會，介紹新一屆區議會組成方法，將採取「直選、間選、委任」混合模式，其中直選議席大減至約兩成，並首次引入間選、委任議席，估計間選和委任議席各佔約四成，而新選制會加入資格審查及提名制度，行政會議今早開會討論改革方案，預料政府最快同日正式公布詳情。



參選須取「三會」9個提名

　　目前區議會有452個民選議席，以及27個鄉事委員會的當然議席，倘直選議席減至兩成，即新一屆區會只有約90個民選議席，而27個當然議席將保留。入閘門檻方面，消息透露，日後會增設資格審查制度，審查參選人背景及言行，而參選人料須獲俗稱「三會」的分區委員會、地區滅罪及防火委員會成員提名。


　　消息指，參選人須先取得一定數量的當區選民提名，同時要在地區「三會」中各取3個提名，即共9個提名；取得提名後，要通過資格審查機制，確保符合「愛國者治港」原則，才能成為候選人。

譚耀宗：確保愛國者加入

　　行政會議成員、工聯會會長吳秋北表示，未知道具體安排，但區議會產生辦法應恢復地方行政諮詢性質，因此可以以各種方式組成，最重要是符合國家安全的要求。他又認為，委任都是民意參與的一種方法，樂見區議會改革，認為可更好服務市民。


　　前全國人大常委譚耀宗認為，區議會新組成方案可以確保愛國者加入，全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，改革可以令區議會去政治化，令區議會在地區層面更好地輔助政府。


　　特首李家超上周率先透露，新一屆區議會將「保留一定直選成分」，並以多種方式產生。

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