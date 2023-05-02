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【專訪】陶冬：中國經濟復甦　還要看獲得感（有片）

02/05/2023

　　中國首季GDP按年增長4.5%，大勝預期，中國經濟復甦是否一帆風順呢？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪認為，中國經濟已經擺脫了去年的增長困境，增長的動力主要來自服務業的補償式消費，以及公共財政下的基礎建設。第三期修復，也就是企業利潤修復、消費信心修復和資產負債表修復，就還有相當長的路要走。

 

　　他表示，第三產業為首季GDP增長貢獻了3.1個百分點，旅遊、餐飲和會展的形勢十分火爆，並帶動交通運輸服務業大幅回暖；由政府公共開支引導的基礎設施建設也迅速升溫；裝備製造和原材料等上游行業的生產復甦尤其突出；房地產市場成交量回升，但主要以超一線和高二線城市二手房成交為主；在供應端，保交樓推動了房地產建築，但新開工樓盤仍然低迷，地產對增長仍處在淨拖累狀態。

 

復甦卡在第三階段的信心

 

　　他指出，經濟復甦分三個階段，第一階段是啟動期，主要體現在修復性消費和恢復性生產，再加上疫情期間積聚下來的剛性買房。第二階段是政策引導期，主要表現在政府為了將經濟活動拉進有機增長軌道而推出一系列刺激措施。第三階段是信心修復期，這包括企業的利潤修復、消費者的信心修復和全社會的資產負債表修復。「中國經濟復甦，依我看卡在第三階段的信心復甦上了。」

 

早出招，出大招

 

　　陶博強調，未來政策的聚焦點應該放在打破通縮心態上。要想打破逐漸固化的預期，早出招、出大招很重要。經濟復甦，還要看老百姓的「獲得感」。

 

 

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