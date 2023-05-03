  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》美息料未見頂，恒指或試萬九點 百威25元阻力大

03/05/2023

　　恒生指數半日收報19585，跌348點或1.75%，主板成交383.28億元。恒生中國企業指數報6552，跌127點或1.91%。恒生科技指數報3805，跌92點或2.38%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及京東集團-SW(09618);騰訊控股收報337.6元，跌8.2元或2.37%，成交16.73億元;阿里巴巴-SW收報80.05元，跌2.25元或2.73%，成交16.33億元;京東集團-SW收報133.8元，跌4.4元或3.18%，成交7.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。

 

(百威亞太網頁截圖)

 

聶振邦：美國通脹不支持停止加息


　　美國銀行系統危機再現，兩間地區銀行股份於聯儲局今晚公布議息結果前遭拋售，令市場帶測聯儲局仍將維持鷹派立場，以及對經濟前景的憂慮，隔晚道指急挫370點。環球股市受壓，港股上午曾跌超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，聯儲局在今次會議加息0.25厘機會大，市場關注議息聲明會否暗示於6月繼續加息，如聯儲局繼續放鷹，有機會令銀行系統危機惡化，不利環球股市，屆時恒指勢失守19500，支持位只能下移至19000心理關口。


　　聶振邦預期，聯儲局大有機會繼續放鷹，因為美國通脹仍處於偏高水平，認為最少要待CPI按年升幅回到4%左右，聯儲局才有條件停止加息，加上大部分央行未見停止加息的趨勢，聯儲局為令美元匯價穩定，難以獨自停止加息。


百威區間上落  康師傅可部署收息


　　外圍氣氛風高浪急，港股資金流入防守股份，百威亞太(01876)、蒙牛(02319)、康師傅(00322)及海爾智家(06690)等藍籌，內需零售股逆市向上。其中百威即將公布首季業績，在避險需求帶動下，股價上午炒高逾2%。聶振邦指百威現價處於較低水平，今日表現亦反映其抗跌力強，現價入手風險不大，但目前市況麻麻，料股價於區間頂部25元水平會有阻力，待市況轉強才有望突破25元，現價只宜小注入手。


　　另外，聶振邦亦提到康師傅，指其息率高達5厘以上，以防守為前提下，現價買入可作收息之用。但要留意去年11月曾低見11元，故建議連續兩日收低於12.8元便應止蝕。


　　半新股珍酒李渡(06979)上市第四日仍未收復發行價10.82元，聶振邦指股價目前受制於10元水平，現價追入獲利空間不大。目前大市氣氛淡靜，股價橫行機會大，若未失守9元可繼續持有。

 

百威近期屨試250天線皆見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.100

異動股

02448

恆宇集團

0.435

異動股

02282

美高梅中國

9.810

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.100
  • 02448 恆宇集團
  • 0.435
  • 02282 美高梅中國
  • 9.820
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 133.800
  • 01818 招金礦業
  • 12.940
股份推介
  • 03983 中海石油化學
  • 2.090
  • 目標︰$2.23
  • 00005 滙豐控股
  • 58.200
  • 目標︰--
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.450
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 229.000
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.100
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 00005 滙豐控股
  • 58.200
  • 00001 長和
  • 52.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.580
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 3.350
  • 目標︰--
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 8.310
  • 目標︰$8.90
  • 01997 九龍倉置業
  • 44.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/05/2023 12:05  恒指低收348點報19585，金沙跌5.3%，百威亞太升3%

03/05/2023 10:40  【連環爆雷】美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票

03/05/2023 09:44  《異動股》三桶油齊跌逾2%，美國議息結果前夕油價大挫5%

03/05/2023 07:50  《國金頭條》再有2家地區銀行股被拋售，聯儲局議息前美股重挫

03/05/2023 08:11  【國際要聞】查理斯三世加冕在即，英男子向白金漢宮拋子彈被捕

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

03/05/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】滙控績後獲多間大行升目標，星展降中石化至持有

03/05/2023 11:48  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩個月拆息升至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【滙控績後】滙控業績勝預期績後獲資金追捧　惟要突破60元不容易
人氣文章

新聞>財經熱話

百勝中國業績勝預期獲大行祝福　股價曾逆市飆逾半成應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》美息料未見頂，恒指或試萬九點 百威25元阻力大
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

亂食喉糖損健康？醫生：薄荷成分可令人失味覺、愈食愈咳！甘草易引致高血壓高血糖！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】白髮對決2.0啟幕　拜登醞對華辣招
人氣文章

市場最熱點

【KK星期二】港股半日波幅逾500點 或跟美股先升後回？｜分析滙控首季業績｜澳門賭收報捷濠賭股再落鑊！
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

鹿兒島建築工作室 Vega House：與島民同樂！以建築設計活化社區，連結地方歷史和人文風情
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

《愛我別走》觀後感：人的相遇都是一場浪漫的邂逅
人氣文章

ChatENT．月巴氏

張艾嘉，她說明了電影的意義
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天濕重！必吃去濕好物白扁豆！調肝和胃、健脾化濕，比淮山更好？白扁豆、炒扁豆點分？教你煲最強去濕扁豆湯
人氣文章
新冠捲土重來 ？
人氣文章
幾個最高的境界 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 13:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2023 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/05/2023
【滙控績後】滙控業績勝預期績後獲資金追捧　惟要突破60元不容易
人氣文章財經熱話03/05/2023
百勝中國業績勝預期獲大行祝福　股價曾逆市飆逾半成應如何部署？
人氣文章財經熱話03/05/2023
《午市前瞻》美息料未見頂，恒指或試萬九點 百威25元阻力大
人氣文章香港政情03/05/2023
麥美娟：區議會改革無剝削投票權，曾國衞：將有利引入專業人士
人氣文章大行報告03/05/2023
【大行炒D乜】內險股邊隻最值博？滙控目標價升到咩位？一表盡掌握
人氣文章國際動態03/05/2023
伯恩斯:關注中國對美企懲罰行動，尋求穩定對華關係
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金