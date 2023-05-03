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麥美娟：區議會改革無剝削投票權，曾國衞：將有利引入專業人士

03/05/2023

　　政府公布新一屆區議會改革方案，民政及青年事務局長麥美娟表示，區議會改革後，以委任、地區委員會界別和直選產生的區議員會更多元化，雖然直選議席減少，但並無剝削選民投票權；對於有意循直選進入區議會的人，要先取得「三會」各3名成員提名，被指限制參選人數，麥美娟指，新方案已考慮不同因素，相信可以讓直選參選人更積極爭取「三會」的認同。


　　麥美娟又批評，過往區議會愈來愈政治化，新制度可讓有志服務社區的人，透過多個渠道加入區議會，亦更好發揮區議會作為諮詢架構的角色，配合政府工作。　

不應該集中關注直選議席多寡

　　政制及內地事務局局長曾國衞出席電台節目時亦表示，直選議席並非愈多愈好，反而應該關注有更多渠道引入專業人士，更有利社區發展。


　　他又指，考慮過不同組合方案，認為委任和地區委員會界別議席各佔約4成、直選佔約2成的組合，可以讓區議會「去政治化」，恢復《基本法》初心定位，確保「愛國者治港」，提升地區治理效能。

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