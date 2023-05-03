美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票

美國財長耶倫日前警告聯邦政府營運資金最快於下月1日耗盡，為本已面對銀行業連環爆雷的美國金融體系帶來新風險。下月初到期的美國國庫券孳息率周二(2日)飆升。眾議院民主黨人亦試圖繞過共和黨人，推進提高債務上限的表決。



在耶倫周一(1日)發出警告後，6月初到期的國庫券遭拋售，孳息率升至5厘以上，部分甚至超過5.3厘。市場分析指，國庫券市場正在為新的「大限日」做準備。



在共和黨控制的眾議院，民主黨人正在設法繞過議長麥卡錫等共和黨領導人，爭取通過一個程序性動議，來加快表決提高債務上限。民主黨人需要得到218個簽名，就可以展開強制投票，因此需要爭取至少5名溫和派共和黨人支持。



若民主黨人成功，便可在6月初前表決提高債務上限的提案。麥卡錫將於本月9日與總統拜登，和其他國會領袖開會討論債務上限問題。迄今為止仍未見到各方達成協議的可能性。拜登繼續堅持不附加條件地增加債務，而麥卡錫則要求執行眾議院共和黨上周通過的4.8萬億美元預算削減法案。

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