  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票

03/05/2023

　　美國財長耶倫日前警告聯邦政府營運資金最快於下月1日耗盡，為本已面對銀行業連環爆雷的美國金融體系帶來新風險。下月初到期的美國國庫券孳息率周二(2日)飆升。眾議院民主黨人亦試圖繞過共和黨人，推進提高債務上限的表決。


　　在耶倫周一(1日)發出警告後，6月初到期的國庫券遭拋售，孳息率升至5厘以上，部分甚至超過5.3厘。市場分析指，國庫券市場正在為新的「大限日」做準備。


　　在共和黨控制的眾議院，民主黨人正在設法繞過議長麥卡錫等共和黨領導人，爭取通過一個程序性動議，來加快表決提高債務上限。民主黨人需要得到218個簽名，就可以展開強制投票，因此需要爭取至少5名溫和派共和黨人支持。


　　若民主黨人成功，便可在6月初前表決提高債務上限的提案。麥卡錫將於本月9日與總統拜登，和其他國會領袖開會討論債務上限問題。迄今為止仍未見到各方達成協議的可能性。拜登繼續堅持不附加條件地增加債務，而麥卡錫則要求執行眾議院共和黨上周通過的4.8萬億美元預算削減法案。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.600

異動股

02448

恆宇集團

0.340

異動股

02282

美高梅中國

9.940

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.300
  • 02448 恆宇集團
  • 0.340
  • 02282 美高梅中國
  • 9.820
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 134.000
  • 01818 招金礦業
  • 13.200
股份推介
  • 03983 中海石油化學
  • 2.090
  • 目標︰$2.23
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 目標︰--
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 232.200
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.300
  • 00700 騰訊控股
  • 338.200
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 00001 長和
  • 52.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.580
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 3.360
  • 目標︰--
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 8.340
  • 目標︰$8.90
  • 01997 九龍倉置業
  • 44.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/05/2023 16:11  恒指全日低收234點報19699，百威升3%，金沙跌5%

03/05/2023 14:37  立法會三讀通過預算案，陳茂波料今年GDP增長可達5.5%

03/05/2023 14:12  【國際要聞】美國代表團訪巴西鞏固雙邊關係，盧拉欲經援阿根廷

03/05/2023 10:40  【連環爆雷】美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票

03/05/2023 09:44  《異動股》三桶油齊跌逾2%，美國議息結果前夕油價大挫5%

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

03/05/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】滙控績後獲多間大行升目標，星展降中石化至持有

03/05/2023 11:48  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩個月拆息升至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

小紅書:五一旅行趨勢，寺廟成新興地預訂增超11倍
人氣文章

新聞>中國故事

【數據解讀】廣東首季GDP規模首超3萬億　深圳增6.5%跑出
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】摩通漂亮收購FRB　難改溫水煮蛙式洗牌
品味生活
生活
人氣文章

安老職人．羅凱寧Stephanie

安老院宿位長期不足，跨境養老或成新出路？直擊大灣區港式安老後花園︰有K房、針灸、往返香港醫院覆診免費跨境車
人氣文章

威少看世界．張少威

以色列「右轉」令美國猶太裔政客擔憂
人氣文章

時事要聞

區會改革共470席採442方案 直選減至2成 入閘須「三會」提名資格審查
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

仿如《千與千尋》中的海上列車：乘坐京都丹後鐵道，在無際的大海踏上尋找湯婆婆之旅！
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？哪些尺寸、顏色、主題較受歡迎？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

結婚可以減少孤單感？比起正常性生活，無性意欲的接觸來得更重要
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Raw Nuts VS Roasted Nuts：為何要烤焗果仁？ 兩者營養價值有沒有分別？為甚麼烤焗過後易有「膱味」？
人氣文章
血糖踩界即係糖尿病前期！如何逆轉變無事？糖尿上眼、糖尿落腳有咩症狀？糖尿病要食一世藥？
人氣文章
運動場練跑小心財物！放入儲物櫃信用卡被盜用？加強保障可以這樣做
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 16:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 16:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2023 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事03/05/2023
小紅書:五一旅行趨勢，寺廟成新興地預訂增超11倍
人氣文章國際動態03/05/2023
美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票
人氣文章中國故事03/05/2023
【數據解讀】廣東首季GDP規模首超3萬億　深圳增6.5%跑出
人氣文章FOCUS03/05/2023
【FOCUS】摩通漂亮收購FRB　難改溫水煮蛙式洗牌
人氣文章香港要聞03/05/2023
警務處周五起調整入職要求，取消最低身高及體重限制
人氣文章財經熱話03/05/2023
【滙控績後】滙控業績勝預期績後獲資金追捧　惟要突破60元不容易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金