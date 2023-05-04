  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好

04/05/2023

　　消息指，美聯儲加息四分一厘消息公布，加幣貨幣先跌後回升，其中比特幣更升近29000美元水平，以太幣則升至1900美元。


　　Banrion Capital首席策略師Victoria Bills指出，美國持續的銀行業危機是加密貨幣價格的另一個驅動因素，抵消了美聯儲持續的加息。他解釋，隨著恐慌和市場反應的加劇，銀行業內部對行業的負面看法，可能會導致地區性銀行持續動盪。


　　另外，4月份時摩根大通在一份報告中表示，當前的銀行業危機是「為加密生態系統辯護。報告指出：「美國銀行業危機和美國銀行存款，在美國貨幣市場基金發生強烈轉變，被加密支持者視為為加密生態系統的正面證明，分析師認為，這場危機暴露了傳統金融體系的弱點，而銀行錯配系統容易受到銀行擠兌的影響。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28974.28元(美元．下同)，跌0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1897.09元，跌0.42%；艾達幣報0.3914元，跌0.69%；瑞波幣報0.4605元，跌0.67%。
　　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.350

異動股

02448

恆宇集團

0.340

異動股

02282

美高梅中國

9.820

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.350
  • 02448 恆宇集團
  • 0.340
  • 02282 美高梅中國
  • 9.820
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 134.300
  • 01818 招金礦業
  • 13.200
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 58.850
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.080
  • 目標︰$2.23
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 232.000
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 03933 聯邦制藥
  • 6.260
  • 02331 李寧
  • 54.400
  • 00001 長和
  • 52.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.350
  • 00005 滙豐控股
  • 58.850
報章貼士
  • 00631 三一國際
  • 10.500
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.320
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 12.960
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/05/2023 07:50  《國金頭條》聯儲局加息25基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢

04/05/2023 08:13  【俄烏開戰】兩架無人機夜襲克里姆林宮，澤連斯基否認發動攻擊

04/05/2023 08:29  百威亞太(01876)首季盈利2.97億美元跌1.7%

04/05/2023 08:05  《神州頭條》財經報章頭版摘要:「五一」假期消費增長強勁

04/05/2023 08:40  【大國博弈】美國民主黨擬未來數個月制訂「抗衡中國議案2.0」

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

04/05/2023 08:06  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後獲多行跟進，高盛升恒生至１２８元

03/05/2023 16:34  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，六個月拆息升至４﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好
人氣文章

新聞>專訪

「洪灝策略」今起登錄Etnet TV　首集為大家拆解港股為何「升不動」（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

美銀行危機重燃油價急挫金價飆　三桶油績後獲唱好可趁機吸？金礦股未升完？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

日本IT公司最新招聘大法：素顏採用！連網民都覺得好可怕？可以睇清面試者最私下一面？
人氣文章

Foodie What’s On

母親節自助餐2023｜酒店 Buffet超抵早鳥優惠！ 港島香格里拉低至7折 / WM送護膚禮物包 / 沙田帝逸黑松露鴨肝主題
人氣文章

玩樂 What’s On

港產片迷朝聖！香港電影首個美術及服裝造型展！《傾城之戀》、《重慶森林》等經典戲服/道具/場景手稿首度曝光
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

名錶的品相重要，還是名人加持重要？再談溥儀的百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶
人氣文章

Beauty

SOGO感謝祭回歸！10大護膚／美妝／香氛限定優惠：人氣品牌低至半價、37折入手皇牌彩妝套裝，get ready！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「港女是如何煉成的？」女兒對兩性關係天生觸覺敏銳，是好是壞？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
年過60歲皮膚痕癢生水泡，可能是類天皰瘡！類天皰瘡與天皰瘡有咩分別？
人氣文章
春夏交接多雨易攰要補氣血！推介飲「五指毛桃栗子紅豆雞湯」，健脾去濕補而不燥！ 2
人氣文章
食安中心報告 | 7款薯片、蝦餅總脂肪、糖、鈉分量與標籤不符！EDO佔兩款？外國牌子都有！有無你食開嗰款？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 09:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 09:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 09:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2023 08:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/05/2023
【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好
人氣文章專訪03/05/2023
「洪灝策略」今起登錄Etnet TV　首集為大家拆解港股為何「升不動」（有片）
人氣文章財經熱話03/05/2023
美銀行危機重燃油價急挫金價飆　三桶油績後獲唱好可趁機吸？金礦股未升完？
人氣文章專訪03/05/2023
【專訪】陶冬：Z世代的汽車革命（有片）
人氣文章中國故事03/05/2023
小紅書:五一旅行趨勢，寺廟成新興地預訂增超11倍
人氣文章國際動態03/05/2023
美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金