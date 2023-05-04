聯儲局加息25基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢

美國聯儲局一如市場預期，加息25基點，並在政策聲明中剔除未來進一步加息的措辭，暗示可能暫停升息步伐。不過，美國銀行業爆雷和聯邦債務危機未除，克里姆林宮遭無人機襲擊又預示俄烏戰爭恐擴大，美股全面下挫。









道指下跌270.29點，或0.8%，報33414.24點。標普500跌28.83點，或0.7%，報4090.75點。納指跌55.18點，或0.5%，報12025.33點。



華爾街市場人士指出，聯儲局主席鮑威爾傳達的信息是，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可能不會，但降息似乎不在考慮範圍。」



美國地區性銀行再度重挫，PacWest銀行一度挫逾50%。自3月初以來，該行市值縮水約85%至7.72億美元。Western Alliance Bancorp銀行一度下跌28%。



美元跌至兩周低位



美匯指數跌0.7%，至101.25，是兩周低位。美元兌日圓下跌1%，至135.14，盤中一度下跌1.3%。歐元兌美元上漲0.4%，至1.1044。歐洲央行亦將於周四(4日)舉行議息會。



黃金期貨連續第二個交易日收高，紐約期金漲13.7美元，報每盎司2037美元。油價則連續第三天走低，疲軟的美國需求數據進一步加劇市場對全球經濟邁向衰退的擔憂。紐約期油下跌3.06美元，至每桶68.60美元，今年累計下跌14%。布蘭特期油下跌2.99美元，報每桶72.33美元。

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