  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市

04/05/2023

　　美國聯儲局宣布加息25個基點後，面對經濟衰退風險增加，市場交易員加大對聯儲局未來將暫停加息，甚至會降息的押注。分析指，美國未來暫停緊縮周期，將有利於亞洲股市。


　　GAM Investment Management基金經理Jian Shi Cortesi指出，許多亞洲國家和地區去年追隨美國加息，如今有機會鬆口氣，而現時南韓及印尼已暫停緊縮。


　　債劵市場交易員傾向於預期聯儲局即將降息，美債孳息率周三(3日)飆升。外匯市場方面，瑞銀駐紐約的外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov則指，聯儲局暗示緊縮或暫告一段落，市場反應喜憂參半，日圓似乎是最大贏家。

聯儲局若降息日圓將是最大贏家

　　他說，美元兌日圓「可能會繼續朝著130回落。隨著聯儲局可能下半年降息，我們最終預計到年底匯率將觸及120。」


　　另一方面，美國4月份服務業活動增速略有加快，ISM服務業指數上升0.7點至51.9，略高於市場普遍預估的51.8，反映通脹壓力仍然存在，增加聯儲局未來議息難度。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

58.400

異動股

01818

招金礦業

13.920

異動股

02628

中國人壽

15.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 58.350
  • 01818 招金礦業
  • 13.920
  • 02628 中國人壽
  • 15.200
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 93.100
  • 02269 藥明生物
  • 47.050
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.180
  • 目標︰$2.23
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 235.800
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.000
  • 00700 騰訊控股
  • 338.600
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 02318 中國平安
  • 58.350
  • 00001 長和
  • 53.600
報章貼士
  • 00631 三一國際
  • 10.440
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.340
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 12.980
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/05/2023 10:51  《異動股》平保、太保飆7%，北水回歸首日內險股內銀股集體急升

04/05/2023 10:30  【連環爆雷】美國地區銀行PacWest盤後大跌，據悉考慮出售

04/05/2023 09:54  【聚焦數據】4月財新中國製造業PMI錄49.5，兩月後再收縮

04/05/2023 09:21  余偉文：美國加息符預期，香港銀行體系存款總額整體保持平穩

04/05/2023 09:18  金管局紐約時段承接逾46億港元沽盤，銀行結餘將跌穿450億

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

04/05/2023 08:06  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後獲多行跟進，高盛升恒生至１２８元

04/05/2023 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８４９４，一周拆息升至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》門票售罄客房萬元　北京五一消費火爆
人氣文章

新聞>財經熱話

余偉文:本港銀行對美國地區銀行無任何風險敞口
品味生活
生活
人氣文章

食療新意思．陳沛思

好易感冒？提升免疫力才是王道！補脾肺腎益氣「南瓜淮山蓮子芡實雞湯」，病癒啱飲！
人氣文章

娛樂情報

《法言人》見習師爺從小習武 容天佑恨拍打戲做動作演員
人氣文章

政經范局．范強

美國史學家筆下的長津湖
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情感伴侶VS床上伴侶：男人對關係愈認真，在床事上就愈保守？
人氣文章

Beauty

宛如肌底透出來的紅潤感！3款春夏日必備的抗氧化胭脂、雲石潤色粉餅
人氣文章

寫設計．陳丞軒

鹿兒島建築工作室 Vega House：與島民同樂！以建築設計活化社區，連結地方歷史和人文風情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
合併檢測 助及早識別子宮頸癌 家計會本月推 收費750元
人氣文章
Raw Nuts VS Roasted Nuts：為何要烤焗果仁？ 兩者營養價值有沒有分別？為甚麼烤焗過後易有「膱味」？
人氣文章
職場性騷擾個案分享！女下屬跟蹤男上司？男男洗手間偷拍？地下情變性騷擾？即睇HR高層點拆局！辭職可逃避責任？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 12:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 12:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 12:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2023 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/05/2023
市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市
人氣文章中國故事04/05/2023
《京城近觀》門票售罄客房萬元　北京五一消費火爆
人氣文章財經熱話04/05/2023
余偉文:本港銀行對美國地區銀行無任何風險敞口
人氣文章財經熱話04/05/2023
【酒股部署】百威績後散戶勁掃都難救股價　同業首選青啤
人氣文章香港要聞04/05/2023
旅監局：五一長假入境團秩序大致暢順，無接獲投訴
人氣文章大行報告04/05/2023
【大行炒D乜】滙控、恒生、百勝點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金