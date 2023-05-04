市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市

美國聯儲局宣布加息25個基點後，面對經濟衰退風險增加，市場交易員加大對聯儲局未來將暫停加息，甚至會降息的押注。分析指，美國未來暫停緊縮周期，將有利於亞洲股市。



GAM Investment Management基金經理Jian Shi Cortesi指出，許多亞洲國家和地區去年追隨美國加息，如今有機會鬆口氣，而現時南韓及印尼已暫停緊縮。



債劵市場交易員傾向於預期聯儲局即將降息，美債孳息率周三(3日)飆升。外匯市場方面，瑞銀駐紐約的外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov則指，聯儲局暗示緊縮或暫告一段落，市場反應喜憂參半，日圓似乎是最大贏家。

聯儲局若降息日圓將是最大贏家



他說，美元兌日圓「可能會繼續朝著130回落。隨著聯儲局可能下半年降息，我們最終預計到年底匯率將觸及120。」



另一方面，美國4月份服務業活動增速略有加快，ISM服務業指數上升0.7點至51.9，略高於市場普遍預估的51.8，反映通脹壓力仍然存在，增加聯儲局未來議息難度。

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