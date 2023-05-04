  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】加息快車抵終點　市場鮑公續角力

04/05/2023

　　當利率期貨押注美息明年1月底見「3」字頭，站在加息「終點站」附近的鮑公，仍然硬扛「今年降息不合適」。二者角力最終孰對孰錯？



刪除「額外緊縮或合適」措辭



　　經過連續10次加息，短短13個月內從0-0.25%飆升至5-5.25%的聯邦基金利率，終於迎來最明確的止步信號－－FOMC（聯儲公開市場委員會）本港時間周四(4日)凌晨發布議息聲明，刪除「一些額外政策緊縮或許是合適之舉」的措辭。

 

 

鮑威爾於記者會指，未來政策將採取「逐次會議，逐次分析」的方式。(Federal Reserve Twitter)

 


　　借鑒2006年6月FOMC在議息聲明中刪除「可能還需要進一步收緊政策」字眼，隨後結束長達兩年的加息周期，市場普遍預期，去年3月開啟的此輪80年代以來最激進加息，亦已到頭。

 


　　不過，如同時任聯儲主席伯南克的名言，「我們不必敲釘子(通脹)，但我們必須表明我們沒有放下錘子(貨幣政策)」，鮑公在議息後記者會堅稱，說加息周期已經完結為時過早，決策者現時「並未決定」6月暫停加息，未來將採取「逐次會議，逐次分析」的方式，如有必要，「我們準備進行更多(加息)。」



記者會期間波動性達耶倫三倍



　　更值關注的是，他重申堅持2%的通脹目標，對甚囂塵上的最早９月減息預期毫不買賬，指通脹下降需時，如果該預測大體正確，「今年減息就不合適」。

 

研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的標指500波動性，是前任耶倫的三倍。(Center for Economic and Policy Research)

 


　　此外，有別聯儲工作人員3月首次預期美國經濟今年將現輕微衰退，鮑公堅持「軟著陸」可能仍更大，甚至指，「有可能這次真的不同(It's possible that this time really is different)」，理據是在加息整整5個百分點後，失業率仍低企3.5%，職位空缺仍高企。

 


　　鮑公的鷹姿抹去議息聲明的鴿調，令標指從盤中最多升0.7%逆轉為下跌0.7%收盤，道指納指同先升後跌，印證有研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的市場波動性，是前任耶倫的三倍，即股債市場在記者會時的走勢，往往跟FOMC聲明發布後的最初反應相反。

 


　　盡管議息聲明稱，在未來確定「額外」政策緊縮程度時，將考慮三大因素：一，貨幣政策的累積效應；二，貨幣政策的滯後性；三，經濟及金融基本面，但以市場和鮑公對未來減息路徑以及近日銀行業動盪的分歧看－－前者認為最快9月減息，美息明年1月底見3.975%，傳言賣盤的地區銀行PacWest盤後暴挫52%；後者指今年難減息，認為銀行系統情況已顯著改善－－無論是市場會錯意，還是鮑公斷錯症，未來市場波動都勢更劇烈。

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

58.650

異動股

01818

招金礦業

13.540

異動股

02628

中國人壽

15.280

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 58.550
  • 01818 招金礦業
  • 13.580
  • 02628 中國人壽
  • 15.280
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 93.250
  • 02269 藥明生物
  • 46.800
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 499.800
  • 目標︰$537.50
  • 00005 滙豐控股
  • 58.850
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.190
  • 目標︰$2.23
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.500
  • 目標︰$26.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.900
  • 00700 騰訊控股
  • 336.000
  • 00005 滙豐控股
  • 58.850
  • 00001 長和
  • 54.000
  • 02318 中國平安
  • 58.550
報章貼士
  • 00631 三一國際
  • 10.400
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.330
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 12.920
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/05/2023 12:10  【美息見頂】匯豐上調港元最優惠利率12.5點子至5.75厘

04/05/2023 12:08  恒指高收199點報19899，平保收升逾6%，百威跌3.4%

04/05/2023 10:51  《異動股》平保、太保飆7%，北水回歸首日內險股內銀股集體急升

04/05/2023 10:30  【連環爆雷】美國地區銀行PacWest盤後大跌，據悉考慮出售

04/05/2023 09:54  【聚焦數據】4月財新中國製造業PMI錄49.5，兩月後再收縮

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

04/05/2023 08:06  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後獲多行跟進，高盛升恒生至１２８元

04/05/2023 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８４９４，一周拆息升至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】加息快車抵終點　市場鮑公續角力
人氣文章

新聞>財經熱話

美加息四分一厘符預期今年難望減息　銀行地產股有貨無貨點部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指升幅難維持 或向下試穿萬九 平保現價不抵買
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

區議會改革，回歸行政主導
人氣文章

娛樂情報

《法言人》見習師爺從小習武 容天佑恨拍打戲做動作演員
人氣文章

主場·日本．Katty

日本2023｜東京注目新景點︰羽田機場露天溫泉 / 打卡必到池袋天空花園 / teamLab喺呢區重開？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

職場性騷擾個案分享！女下屬跟蹤男上司？男男洗手間偷拍？地下情變性騷擾？即睇HR高層點拆局！辭職可逃避責任？
人氣文章

Beauty

SOGO感謝祭回歸！10大護膚／美妝／香氛限定優惠：人氣品牌低至半價、37折入手皇牌彩妝套裝，get ready！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

由西餐轉戰甜品，米芝蓮兩星 Ericture 甜品餅主廚 Cyrus Yan 不斷創新、且行且刻苦的的餅廚之路
健康好人生 Health Channel
人氣文章
未夠「五張」就患五十肩？側睡惹的禍！中醫針灸，一併搞掂肩周炎、肝腎脾虛
人氣文章
長者醫療券 | 即日起增加4類醫療券適用範圍！見聽力學家、營養師都用得！每年有幾多金額？邊度check到醫療券診所名單？一文睇晒！ 1
人氣文章
在家也有教練指導健身！PURE Online：一站式瑜珈、健身、冥想線上課程平台，從內到外放鬆身心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 13:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 13:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 13:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2023 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS04/05/2023
【FOCUS】加息快車抵終點　市場鮑公續角力
人氣文章財經熱話04/05/2023
美加息四分一厘符預期今年難望減息　銀行地產股有貨無貨點部署？
人氣文章財經熱話04/05/2023
《午市前瞻》恒指升幅難維持 或向下試穿萬九 平保現價不抵買
人氣文章市場動向04/05/2023
平保壽險新業務價值轉正
人氣文章財經熱話04/05/2023
市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市
人氣文章中國故事04/05/2023
《京城近觀》門票售罄客房萬元　北京五一消費火爆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金