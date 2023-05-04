《神州經脈》財新PMI再陷收縮 五一國內遊丁財勝疫前 人幣升

儘管五一假期內地消費勢頭強勁，但中國經濟復甦力度仍不及預期，而外圍方面美國銀行業危機再燃，加上美聯儲一如預期宣布再加息25點，種種不利消息下A股先是小幅低開，滬綜指三千三關見危，不過金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，尤其是銀行板塊出現近來罕見的強勁升浪，令滬綜指開市不久後即倒彈，午後升幅擴大，全日收升0.82%，報3350.46點，不過沒有護盤力量支援的深市則下跌，深成指跌0.57%，創業板指更瀉1.16%。

今年五一假期，全國有2.74億人次國內遊，實現國內旅遊收入1480.56億元人民幣，均恢復至2019年同期的100%以上。（AP圖片）

復市第一天，滬深兩市全日成交11717億元（人民幣．下同），較假期前最後交易日增長4.9%，滬深兩市成交額連續第20個交易日突破1萬億元，陸股通淨流出超過14億元。

「五一」假期後，人民幣市場首日恢復交易，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早大幅高開，一度漲近400點升破6.89元關口創逾一周新高，其後上升動力不足，匯價重回區間波動格局，收盤報6.9162，較上個交易日4時30分收盤價升122點子，結束六連跌，創4月24日以來逾一周新高。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9054，較上個交易日漲186點子，創逾一周新高，上個交易日報6.9240。

今日新聞精選

1. 4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.5，低於3月0.5個百分點，2月以來首次落至收縮區間，反映製造業復甦基礎仍不穩固。從分項數據看，4月製造業生產指數仍高於榮枯線，但為近三個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求結束了此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費減少。製造業企業家對未來生產經營仍抱有較強預期，4月信心指數升至近兩年來次高，僅低於2023年2月。財新智庫高級經濟學家王喆認為，未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。

2. 文旅部數據顯示，五一假期全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長70.83%，恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元，同比增長128.9%，恢復至2019年同期的100.66%。商務部表示，五一假期期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長18.9%。國家移民管理局指，五一假期期間，全國邊檢機關共查驗出入境人員626.5萬人次，日均125.3萬人次，較去年五一同期增長約2.2倍，是2019年五一同期的59.2%。其中入境312萬人次，出境314.5萬人次。4月30日出入境人員突破138萬人次，為「乙類乙管」措施實施以來單日最高。另據中指研究院，五一假期房地產銷售整體表現平淡，4月29日-5月3日代表城市成交規模較去年五一假期增長約25%，但整體較2019年同期降幅超兩成。

3. 中國外交部發言人毛寧宣布，應英國國王查理斯三世邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席周六（6日）在倫敦舉行的國王加冕儀式。之後韓正將於5月7日至12日訪問葡萄牙、荷蘭。英國外相祁湛明早前表示，預計在周末出席英王查理斯三世的加冕典禮期間，與韓正會面，屆時將討論一系列事情，包括英方有批評意見的領域。另中國外長秦剛將於周五至周六（5日至6日）訪問巴基斯坦並舉行中國、阿富汗、巴基斯坦三方外長對話，秦剛將會見巴基斯坦國家領導人，並同巴基斯坦外長比拉瓦爾共同主持第四次中巴外長戰略對話。

4. 中國銀保監會4日公布，2022年中國保險業原保險保費收入4.7萬億元，同比增長4.6%。2022年末，保險業綜合償付能力充足率為196%，遠高於100%的達標線。2022年末，保險業風險綜合評級結果為:風險小的A類公司49家，風險較小的B類公司104家；風險較大的C類公司（即中風險公司）16家；風險嚴重的D類公司（即高風險公司）11家。另2022年全系統對保險機構共作出行政處罰決定2562件，處罰保險機構1424家次、人員1939人次，罰沒3.1億元，提高違法違規成本，有效防控合規風險。

5. 58同城、安居客發布《2023年青年置業報告》顯示，有68.5%的青年擁有可以支付30%及以上首付的存款，選擇希望支付三成首付的青年佔比最高；約兩成青年的置業需求較為急切，打算在今年內購房。46.5%的青年打算在1-2年內買房，33.2%的青年在3-5年內有購房計劃。改善居住環境成為青年置業主要動力，46.7%的青年購房為改善目前的居住環境；因為結婚、子女教育而購房佔比分別在20%左右；出於房產保值升值而購房的青年們佔比不足一成。

6. 中國物流與採購聯合會4日發布，今年4月中國物流業景氣指數為53.8%，環比回落1.7個百分點。分項指數中，業務總量指數環比回落1.7個百分點至53.8%。分行業看，大部分行業業務活動總量指數保持在50%以上擴張區間。新訂單指數為52.3%，環比回落1.4個百分點，降幅比業務總量指數小0.3個百分點，反映雖然當前業務增速放緩，並未對未來需求造成明顯衝擊。分行業看，絕大部分行業新訂單指數均在50%以上景氣區間。物流業商品庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、設備利用率指數均在52%左右的較高水平。物流企業主營業務利潤指數為49.4%，環比小幅回落，但仍遠高於去年平均值、接近正常年份平均水平。業務活動預期指數保持在55%以上高位運行。

7. 網經社電子商務研究中心4日發布《2022年度中國電子商務市場數據報告》，2022年中國電子商務市場規模達47.57萬億元，同比增長12.9%，增幅為2018年後最高。國內網絡零售市場交易規模達137,853億元，同比增長4.89%。跨境電商市場規模達15.7萬億元，同比增長10.56%，增幅回落3.04個百分點。直播電商市場規模3.5萬億元，同比增長48.21%，增幅大幅收窄。

8. 深圳新修訂的《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》近日經深圳市人大常委會會議表決通過，擬於今年9月1日起實施發布新規。《條例》明確，不再全面禁止「路邊攤」，改為可在劃定區域擺賣路邊攤，並改變之前對超門窗擺賣經營「一刀切」管理模式，允許在符合規範下超出門、窗外牆擺賣、經營。

撰文：經濟通中國組

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