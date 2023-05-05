【虛幣世界】投資者權衡加息情況，比特幣維持29000美元

分析指，由於投資者權衡美國和歐洲央行的加息，以及迅速蔓延的銀行危機，加密貨幣目前走勢平穩，其中比特幣維持29000美元水平，而以太幣則受制於1900美元水平；Litecoin的LTC代幣最近交易價格幾乎持平於87.8美元左右，而Solana的SOL代幣下跌約0.8%至21.70美元。



而美國幾家地區性銀行的股票暴跌，包括總部位於洛杉磯的PacWest Bancorp(PACW)週四下午下跌50%，總部位於鳳凰城的Western Alliance Bancorporation(WAL)下跌38%。投資者對銀行業的蔓延感到擔憂，這種蔓延始於3月中旬，當時包括矽谷(SVB)和Signature在內的3家銀行倒閉。



Pastel Network聯合創始人Anthony Georgiades分析指，目前憂慮的金融危機幾乎肯定會成為現實，鑑於收益率曲線如此令人難以置信地倒掛，銀行現在將更加掙扎，最終可能會迫使美聯儲緊急降息，並恢復類似於量化寬鬆的措施，否則經濟和銀行業本身將陷入深深的困境。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28946.67元，升0.38%(24小時比較．下同)；以太幣現報1879.54元，升0.13%；艾達幣報0.3883元，升0.26%；瑞波幣報0.4624元，升0.34%。



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