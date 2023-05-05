《神州經脈》財新服務業PMI降 股份制銀行降息 滬指止三連升

滬深股市經歷上日（4日）金融股大漲穩市後，今日欠利好消息，加上4月財新服務業PMI數據遜預期，滬綜指高開低收，終結三連漲。滬綜指今早小幅高開後回調，最低跌至3321.19點但仍守三千三，全日窄幅波動收跌0.48%，報3334.5點。「五一」假期後，本周兩個交易日累升0.3%。深成指今日收跌0.82%，創業板指跌1.3%。

（互聯網圖片）

滬深兩市全日成交10712億元（人民幣．下同），按日跌近9%，滬深兩市成交額連續第21個交易日突破1萬億元，陸股通淨流入逾6億元。

今日新聞精選

1. 4月財新服務業PMI錄得56.4，較前月下降1.4個百分點，仍處於歷史較高水平。4月中國製造業和服務業景氣繼續分化，服務業景氣連續第四個月維持在擴張區間，生產、需求、就業擴張速度放緩，企業家對未來仍然持樂觀態度。當月財新中國綜合PMI從3月高點54.5降至53.6。財新智庫高級經濟學家王喆表示，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，多項數據也指向經濟恢復基礎不牢固的事實。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。近日通縮成為市場熱議話題，製造業成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起足夠重視。

2. 中國三家全國性股份制銀行，浙商銀行、渤海銀行及恒豐銀行均發布公告，自5月5日起下調人民幣各期限存款掛牌利率，幅度在10-30基點不等。根據浙商銀行發布公告計算，個人活期存款、一、二、三年整存整取存款掛牌利率均下調10基點至0.25%、1.85%、2.4%和2.9%，五年期整存整取存款掛牌利率則下調30基點至2.95%。渤海銀行三年期整存整取存款掛牌利率降幅最大，下調30基點至2.95%，其次為二年和五年期存款，均下調25基點至2.4%和2.95%，其他關鍵期限品種降幅為10基點。恒豐銀行各關鍵期限存款掛牌利率下調幅度不大，三年、五年期整存整取品種均下調15基點至2.95%。早前已經有多地中小銀行加入存款利率調降隊伍。《路透》上月報道，中國金融監管部門正著力推動降低銀行業金融機構負債成本，緩解息差收窄壓力並助穩經濟增長。全國市場利率定價自律機制已於當月召開會議，敦促銀行進一步下調存款定價水平。

3. 據《彭博》引述知情人士透露，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團考慮出售其香港虛擬銀行的股份。螞蟻銀行於2018年8月由螞蟻集團全資成立，並於次年5月獲發銀行牌照。根據最新年報顯示，螞蟻銀行2022年虧損為2.03億港元，按年收窄12.6%。至去年底客戶存款只有3.54億港元。

4. 中加外交風波持續發酵，加拿大外長趙美蘭周四表示，她正考慮驅逐一名中國外交官，此前一份2021年的情報報告稱該官員曾試圖追蹤一名加拿大華裔反對派保守黨議員莊文浩在香港的家人，以對他們進行恐嚇。中國駐加拿大大使叢培武周四會見加拿大外交部負責人，就加方威脅可能驅逐有關中國駐加外交領事人員提出強烈抗議，並稱如果加方執意挑釁，將「堅決奉陪到底」。外交部發言人毛寧亦指，加拿大個別政客和媒體炒作所謂「中方威脅加議員」完全是子虛烏有的無稽之談，是出於意識形態偏見的政治鬧劇。毛寧強調，中國駐加拿大的外交領事人員，一向恪守有關國際公約，依法履職，中方將採取必要措施，堅決維護自身利益。

5. 內地五一假期出行人數大增，鐵路發送旅客數量超過疫情前水平，據國鐵集團公布，截至5月4日，全國鐵路共發送旅客1.33億人次，較2019年同期增加2794萬人次。全國鐵路日均發送旅客達到1659.2萬人次，較2019年同期增長26.7%。其中4月29日發送旅客1966.1萬人次，創鐵路單日旅客發送量歷史新高。此外，內地停滯三年的郵輪業將重啟，據皇家加勒比集團消息，旗下皇家加勒比國際郵輪將於2024年上半年重啟從中國母港出發前往周邊國家的國際郵輪航線。這是中國郵輪行業停航三年多之後，首家宣布重返中國市場的國際郵輪公司。

6. 商務部副部長李飛表示，第三屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將於5月16日-20日在浙江寧波舉行，將採取多種方式、多種措施，積極推動自中東歐國家的進口。主要舉措和措施包括發揮跨境電商的優勢；繼續鼓勵地方引領示範，支持浙江寧波等地高標準建設中國中東歐國家經貿合作示範區，產業合作園區，在海關貿易安全、通關便利化合作等方面開展先行先試，吸引更多中東歐企業來華投資，深化雙方在汽車、數字、綠色、健康等領域的產業融合。

7. 意大利於2019年和中國簽署的一帶一路諒解備忘錄將於明年3月到期，《路透》引述意大利政府一名高級官員透露，續簽的可能性很低。由於話題敏感，需要時間與北京政府磋商，不會於本月在日本舉行七大工業國（G7）峰會之前做出正式決定。該名官員指出，加入協議在過去4年效益不大，當局可能將以「經濟發展不足」作為不續簽協議的理由。梅洛尼總理辦公室拒絕評論有關說法。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開92點子後升幅收窄，全日在6.9033至6.9157之間波動，收盤報6.9114，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，兩連升，創4月24日以來近兩周新高。人民幣兌一美元中間價今報6.9114，較上個交易日跌60點子。

撰文：經濟通中國組

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