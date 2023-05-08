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溫傑：料港股本周維持橫行格局　短線挑戰20800點難度大

08/05/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股於五窮月首周雖一度挫至19700點水平之下，幸其後重返兩萬關後連續兩天企穩牛熊分界線（即250天線）之上，足以反映後市或轉趨樂觀？關注本周恒指季檢結果及中美最新消費物價指數公布後，對股市帶來甚麼影響。上周資金追入內銀內險股，多隻內銀股年初至上日（5日）已累升不少，現價吸納值博率有限？內銀股並非財息兼收之選？中國移動(00941)將於6月3日除淨，持貨者應留或守？三大中資電訊股有力維持強勢嗎？線上醫療股阿里健康(00241)發盈喜，料全年受惠於數字化﹑有望扭虧為盈轉賺逾4.5億元人民幣。新冠疫情過去，民眾對線上醫療服務需求會否受影響？數字化的利好作用已完全反映在股價之上？股價要收復年初高位至上日累計四成多的跌幅，難度有多大？

 

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