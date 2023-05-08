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《午市前瞻》港股頹勢難引資金進場 滙控可部署收息惟難大升

08/05/2023

　　恒生指數半日收報20199，升149點或0.75%，主板成交577.49億元。恒生中國企業指數報6860，升62點或0.92%。恒生科技指數報3904，升9點或0.24%。


　　恒指三大成交股份依次為建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及阿里巴巴-SW(09988)；建設銀行收報5.55元，升0.12元或2.21%，成交30.47億元；中國銀行收報3.38元，升0.11元或3.36%，成交18.49億元；阿里巴巴-SW收報82元，升0.35元或0.43%，成交18.27億元。國指三大成交股份依次為建設銀行、中國銀行及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股(00700)及美團(03690)；騰訊控股收報340.2元，跌2.6元或0.76%，成交14.91億元；美團收報133.5元，跌2.1元或1.55%，成交8.32億元。

 

(滙控網頁截圖)


聶振邦：最少每日維持些微升幅


　　上周公布美國非農就業職位新增25.3萬人，遠超市場預期，上周五美股道指升546點。港股今早高開78點後，受「北向互換通」消息帶動內銀股炒上，帶動恒指半日最多升超過200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指上周五重返20000點後，今日仍能維持升勢，若今日能企穩20200以上收市，後市亦趨向樂觀。


　　但他提到，港股成交仍然偏弱，恒指最少需要維持每日些微升幅，才能吸引中長線資金進場。此外，港股第二季好消息不多，加上美國銀行危機仍窒礙資金入市氣氛，預料恒指本月區間約在19500至20500。


短線滙控61元前阻力大


　　滙控(00005)公布，上周五於英國舉行的股東周年大會上，股東提呈的3項包括分拆亞洲業務等決議案遭80.8%至96.81%票數反對而遭否決，與董事會建議相符。滙控今日開升逾1%報59.1元創近2019年5月以來新高，半日最高見59.35元。聶振邦指短期內60元並非最大參考性的阻力水平，反而2月除淨前最高位60.65元為較大阻力水平，若有望突破此水平，後市將更為樂觀。


　　聶振邦提到，目前分拆議案已遭到否決，短期不明朗因素消除，市場對滙控維持現有政策樂觀，加上重新派發季息，令市場憧憬滙控今年表現。他指，即使現價才追入滙控，預期周息率亦有7厘以上，相信會有不少中長線資金願意進場。但換句話說，滙控現價難再有大升幅，入手時應以收息作為部署方向。

 

滙控今早高見5.5元的近4年高。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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