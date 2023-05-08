乙明邨疑誤殺案 29歲男司機被捕 涉事私家車內搜到懷疑大麻

早前沙田乙明邨發生懷疑誤殺和藏有危險藥物案，一名29歲私家車男司機被捕，沙田警區助理指揮官黃慧賢表示，在午夜約12時半接報，一名男保安員阮培恩在邨內停車場暈倒，送往威爾斯醫院救治，延至凌晨1時許證實死亡。



據了解，男保安員阮培恩當時位於停車場出入口，懷疑因停車場繳費問題與私家車司機發生爭執，保安員被司機懷疑以手襲擊，隨後發現保安員倒臥在地。消息指警方到場了解，並在涉事私家車內搜出約2克懷疑大麻，隨後以涉嫌「誤殺」及「藏有危險藥物」拘捕該名姓余(29歲)私家車男司機，目前已被扣留調查。



消息指，當時涉事私家車司機泊車於明信樓的停車場，出閘時需要以八達通支付停車費，但司機則以現金支付，隨後男保安員阮培恩從明恩樓前往明信樓收錢，但期間與私家車司機發生口角；隨後阮返回原位當值，而余姓司機再駕車到阮的保安亭再度爭執，期間兩人發生肢體碰撞，阮突然暈厥倒地，私家車司機報案。



沙田警區助理指揮官黃慧賢相信，涉案司機是時租客戶，案發後一直在現場，閉路電視是其中一個調查方向，正調查雙方有無打鬥。

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