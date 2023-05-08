  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

乙明邨疑誤殺案　29歲男司機被捕 涉事私家車內搜到懷疑大麻

08/05/2023

　　早前沙田乙明邨發生懷疑誤殺和藏有危險藥物案，一名29歲私家車男司機被捕，沙田警區助理指揮官黃慧賢表示，在午夜約12時半接報，一名男保安員阮培恩在邨內停車場暈倒，送往威爾斯醫院救治，延至凌晨1時許證實死亡。


　　據了解，男保安員阮培恩當時位於停車場出入口，懷疑因停車場繳費問題與私家車司機發生爭執，保安員被司機懷疑以手襲擊，隨後發現保安員倒臥在地。消息指警方到場了解，並在涉事私家車內搜出約2克懷疑大麻，隨後以涉嫌「誤殺」及「藏有危險藥物」拘捕該名姓余(29歲)私家車男司機，目前已被扣留調查。


　　消息指，當時涉事私家車司機泊車於明信樓的停車場，出閘時需要以八達通支付停車費，但司機則以現金支付，隨後男保安員阮培恩從明恩樓前往明信樓收錢，但期間與私家車司機發生口角；隨後阮返回原位當值，而余姓司機再駕車到阮的保安亭再度爭執，期間兩人發生肢體碰撞，阮突然暈厥倒地，私家車司機報案。


　　沙田警區助理指揮官黃慧賢相信，涉案司機是時租客戶，案發後一直在現場，閉路電視是其中一個調查方向，正調查雙方有無打鬥。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

21.050

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.420

異動股

00883

中國海洋石油

12.940

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 21.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.920
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 41.500
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 96.650
股份推介
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.500
  • 目標︰$26.00
  • 00839 中教控股
  • 7.670
  • 目標︰$8.24
  • 01760 英恒科技
  • 5.170
  • 目標︰$6.00
  • 01093 石藥集團
  • 7.940
  • 目標︰$8.30
  • 09987 百勝中國
  • 488.800
  • 目標︰$537.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.000
  • 00005 滙豐控股
  • 59.150
  • 00700 騰訊控股
  • 340.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 00941 中國移動
  • 69.450
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 4.450
  • 目標︰$5.00
  • 06837 海通證券
  • 5.750
  • 目標︰$6.60
  • 03808 中國重汽
  • 14.220
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2023 09:30  《異動股》滙控開升逾1%創近4年新高，分拆議案遭大比數否決

08/05/2023 09:27  【連環爆雷】拜登明會共和黨人傾債限，耶倫指國會放行是唯一出路

08/05/2023 09:23  恒指高開78點報20128，阿里健康升3.1%，中海油漲2%

08/05/2023 08:40  【互換通】「北向互換通」下周一啟動，人行明確交易及結算安排

08/05/2023 08:28  【外儲回升】中國外儲重上3.2萬億美元，連續6個月增持黃金

08/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９﹒８１億元，買中行沽建行

08/05/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛升小米目標價，摩通削融創目標價至１元

05/05/2023 17:23  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車４月銷量創紀錄，中長線上望１６５銀

08/05/2023 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８４８０，一周拆息軟報３﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛點睇小米？一click就知道
人氣文章

新聞>香港要聞

乙明邨疑誤殺案　29歲男司機被捕 涉事私家車內搜到懷疑大麻
人氣文章

新聞>財經熱話

【盈喜失靈？】阿里健康發盈喜後轉跌　為何利好作用有限？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

報稅攻略2023｜8個報稅FAQ！今年租屋都可以扣稅！上限$10萬，8個情況扣唔到！今年退稅上限比去年少？ 2
人氣文章

智城物語．方展策

超級App「X」計劃啟動！Twitter結盟eToro、開發電子支付，馬斯克要打造全球最大金融機構！ 1
人氣文章

市場最熱點

【Friday好政經】美國地區銀行事件 只是華爾街弱肉強食縮影
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

Raw Nuts VS Roasted Nuts：為何要烤焗果仁？ 兩者營養價值有沒有分別？為甚麼烤焗過後易有「膱味」？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

盤點BLACKPINK Coachella的服裝造型！從Mugler的「粉紅戰衣」到新晉品牌Rui，又辣又甜、性感破表！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

李欣儀個展《序列》：人與都市在日常中，一種隱約的規律
健康好人生 Health Channel
人氣文章
幾個最高的境界 1
人氣文章
除口罩發現皮膚差兼顯老？注射透明質酸可提升蘋果肌！要了解甚麼風險？
人氣文章
識別懷遺傳病胎兒風險！高危配偶基因篩查計劃費用全免，申請資格係點？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2023 12:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2023 12:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2023 12:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2023 11:46
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告08/05/2023
【大行炒D乜】高盛點睇小米？一click就知道
人氣文章香港要聞08/05/2023
乙明邨疑誤殺案　29歲男司機被捕 涉事私家車內搜到懷疑大麻
人氣文章財經熱話08/05/2023
【盈喜失靈？】阿里健康發盈喜後轉跌　為何利好作用有限？
人氣文章香港要聞08/05/2023
東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常
人氣文章開市Good Morning08/05/2023
溫傑：料港股本周維持橫行格局　短線挑戰20800點難度大
人氣文章中國故事08/05/2023
【財經委會議】習近平:以人口高質量發展支撐中國式現代化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金