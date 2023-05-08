阿里健康料虧轉盈賺至少4.5億人幣 現價吼唔吼得過？

去年底市場憧憬疫情有望帶動線上藥房收入，資金熱炒互聯網醫療股，阿里健康(00241)受惠一度高見10.14元，但隨後股價反覆回落。最新阿里健康發布盈喜，預期截至今年3月31日止財政年度，錄得利潤淨額不少於4.5億人民幣，相對截至2022年同期為淨虧損約2.66億人民幣。

(阿里健康網頁截圖)

董事會解釋，扭虧為盈主要原因為集團深耕精細化運營和數字化升級帶來的定價能力提升和經營效率優化，以及集團持續提升醫療健康服務流程和產品體驗，用戶在集團平台購藥心智得以強化。



去年11月，內地被指對新冠有紓緩作用的感冒藥布洛芬及連花清瘟供應短缺，市面一盒難求，加上封控措施令民眾難以親身到藥店買藥，紛紛湧到線上藥房入手上述藥品。隨後內地政府宣布將通過阿里健康專屬通道支持重點藥品投放，為每位確診人士提供連花清瘟、布洛芬、N95口罩等抗疫物資套裝，進一步帶動互聯網醫療股炒興。



美銀：新冠帶動網醫行業滲透率提升



美銀早前發表研究報告指，新冠疫情令內地互聯網醫療行業的滲透率進一步提升，以商務部及互聯網絡信息中心的數據估算，內地線上藥品零售的滲透率於2022年第四季已經提升至28%，按季上升7個百分點。截至去年底，互聯網醫療用戶人數達到3.63億，滲透率更達34%。美銀指，疫後護理及甲型流感爆發，令互聯網醫療行業銷售能力於今年2至3月維持高增長，將阿里健康截至今年3月財年收入增長預測由23%上調至31%，而同行京東健康(06618)收入勝過該行預期亦有助阿里健康表現。



大摩：有待全年業績公布阿里重組影響



另外，大摩於盈喜後發表研究報告，指阿里健康預期年度純利不少於4.5億元人民幣，勝於該行預期的2.28億元人民幣，期內下半財年的純利則不少於2.88億元人民幣。該行認為，參考同業京東健康，去年底起增加疫情相關及流感產品存貨，以及未為進取的市場營銷活動，有助提升利潤。



大摩亦關注，待公司於5月正式公布全財年業績時，交代阿里(09988)重組影響，未來疫情大流行或推動線上藥物銷售及監管更新。該行維持阿里健康評級「減持」，予其目標價6元。



溫傑：阿里健康盈喜解釋空泛 但料業績持續改善



凱基亞洲投資策略部主管溫傑今早於《開市Good Morning》節目提到，認為網醫股表現難以捉摸，尤其今次阿里健康盈喜只有兩頁，雖然提到全年扭虧為盈轉賺不少於4.5億人民幣，但解釋原因相對空泛，單憑寥寥數句未能令人了解實際業務有何改善之處，故現時就基本面而言亦難以分析是否值博。



但溫傑以今次盈喜及截至去年9月的中期業績估算，去年3至9月轉賺1.6億人民幣，以全年計賺4.5億人民幣，減去上半財年所賺的1.6億人民幣，等於下半賺接近3億人民幣，按半年計反映阿里健康業績正處於持續改善狀態。



以此為前提下，溫傑認為阿里健康業績及盈利改善情況良好，目前會先將股份放入觀察名單，待其約於5月底至6月公布全年業績，詳細分析阿里健康的業績改善空間後再作部署。他又指，今日阿里健康股價高開後持續收窄升幅，反映市場信心不足，宜對股份再作進一步觀望。





阿里料去年度純利至少4.5億人幣，惟股價最多跌6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：戚朗軒

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