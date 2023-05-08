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【專訪】陶冬：聯儲扭捏宣告加息周期結束（有片）

08/05/2023

　　經歷14個月、連續十次暴力加息後，美聯儲上周發出最明確的止步信號，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，加息周期可能已經結束，但卻留了一個尾巴。

 

　　他認為，聯儲是在相當尷尬的情況下，宣布本輪加息周期結束的。根據聯邦儲備法，聯儲必須尋求達到就業最大化和物價穩定的雙重政策目標。目前，抗通脹的戰鬥仍在進行中，經濟形勢卻已經惡化。3月份幾家區域銀行爆出流動性困局，5月份又爆出新的儲蓄搬家。而剛剛公布的4月非農就業數據，更連續第十四個月超出市場預期，表明勞工市場過熱依然存在，依然醞釀著服務業通脹。

 

需衝擊性事件來改變民意

 

　　他強調，此時此刻，物價高騰、生活成本增加仍是國會和選民的頭號不滿，聯儲不敢貿然改變政策方向。聯儲需要有一個衝擊性事件來改變民意，才能順理成章地進入減息周期，要麼就業市場突然冷卻，要麼金融環境明顯惡化。明年是大選年，如果就業形勢惡化，鮑威爾的語境和政策就可能不同了。而且減息一旦開始，速度未必慢。

 

　　在足以改變民意的經濟事件出現之前，聯儲手中的錘子不能放下，眼睛一定要盯著通脹這顆釘子。「這就是政治，這就是為什麼聯儲要繼續強調一切取決於未來的經濟數據。」

 

 

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