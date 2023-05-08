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中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管

08/05/2023

　　據外電報道，中國一家中國食品製造商嘗試在美國北達科他州一個空軍基地附近，買地建造玉米加工廠，引發北達科他州共和黨參議員批評。在社會爭議之後，美國擬將對國內八個軍事基地附近的房地產交易進行更嚴格的審查。


　　報道引述知情人士透露，美國財政部正提議美國外國投資委員會把這些基地納入其管轄的「敏感設施」之列。該委員會審查外國交易是否對美國國家安全構成風險。


　　這些設施主要是空軍基地，位於加利福尼亞州、德克薩斯州、南達科他州、北達科他州、愛荷華州和亞利桑那州。若上述監管規定獲批，Cfius的管轄範圍將擴大到40個基地161公里以內的房地產交易。
　
傳美國多州禁「中國人置產買地」
　
　　另外，美國佛羅里達州考量國家安全，傳出禁止中國人在當地置產，近日連續幾天引起美國華裔人士抗議。內媒引述美國《新聞周刊》5日報道，佛羅里達州研擬禁止中國公民在該州擁有土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民，這項法也獲得當地共和黨和民主黨議員支持。


　　該法案引發華裔人士強烈反對，認為可能違反美國於1968年通過的《公平住房法》，這是「民權時代立法的關鍵部分，禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的「歧視」。近日有數十名華裔美國人在佛里達州議會大廈外高舉，「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」抗議標語牌。


　　對於美國出於國家安全的擔憂，包括德州、佛羅里達州等在內的美國多個州正在考慮禁止中國公民購買當地的房地產，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會上強調，中美經貿合作本質是互利共贏的。泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損外界對美國市場環境的信心。

 

撰文：經濟通中國組

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