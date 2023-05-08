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【高息定存】3個月定存息逼近4厘　搶高息銀行大比拼

08/05/2023

 　　銀行搶短存資金，其中3個月存期以建行亞洲、富邦及工銀亞洲最高，逼近4厘。信銀國際也有3.65厘，起存額僅需1萬元，而創興銀行的3個月存期加至3.6厘。

 

 

　
　　 表列各大銀行定存息率：
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2023 19:45
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