【虛幣世界】市場關注幣安暫停提款事件，比特幣急跌

由於市場關注幣安（Binance）擁堵問題迫使其週末暫停比特幣提款事件，以及對PEPE迷因硬幣的興趣激增，比特幣價格急跌至27500美元水平，而以太幣則繼續受制於1900美元關口。



雖然幣安於週日晚上（美國東部時間）恢復了提款服務，但停工和比特幣價格調整引發了人們對比特幣大交易量影響的質疑，加密基金管理公司BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale表示，自3月中旬左右的反彈以來，比特幣和以太幣都沒有測試過近期支撐。



DiPasquale指出，比特幣可能會在再次反彈之前，將測試25000美元至27000美元之間的支撐位，儘管經濟前景有利於比特幣，以及刺激加密市場蓬勃發展，但大多數主要代幣週一也出現虧損，包括專注於加密支付的XRP和Polygon的MATIC，兩者均下跌超過8%。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27579.44元，跌0.432%(24小時比較．下同)；以太幣現報1842.35元，跌0.28%；艾達幣報0.3667元，升0.38%；瑞波幣報0.4262元，跌0.49%。



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