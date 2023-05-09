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加拿大驅逐中國外交官趙巍，中方:將堅決採取反制

09/05/2023

　　加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍。早前外媒引述加拿大安全情報局指，中國可能針對一直高調批評北京的華裔反對派保守黨議員莊文浩(Michael Chong)，包括收集他在香港的親人資料，意圖阻嚇其他人持反華立場，趙巍被指有份參與有關行動。


　　加拿大外長趙美蘭發聲明指，經仔細考慮所有因素後，決定將趙巍列為不受歡迎人物，下令趙巍離開加拿大，強調不會容忍任何形式的外國干涉加拿大內政的行為。在加拿大的外國外交官已被警告，如果從事這類行為，將被遣送回國。

中國駐加使館:強烈譴責，將堅決採取反制措施

　　中國駐加拿大大使館發言人回應指，加方基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加拿大內政」的謊言，公然宣布中國駐多倫多總領館一名領事官員為「不受歡迎的人」，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

 

撰文：經濟通中國組

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