【大行炒D乜】公用股邊隻好？一表睇清摩通對中電、煤氣、電能、長建最新評級目標價
09/05/2023
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 11:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 11:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 11:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2023 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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