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【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃

09/05/2023

 

　　內地百強房企佳源國際(02768)日前公布，於5月2日被香港高等法院頒令清盤，公司須解散以及出售資產，以償還逾期的1450萬美元債務。佳源國際因無法按時公布2022年全年業績，股票自4月3日停牌，遭頒令清盤後復牌機會更加渺茫，此前未能出逃的小股東現恐血本無歸。佳源國際目前股價為0.173港元，四年半以來市值蒸發99%，淪為毫子股。

 

佳源1

佳源國際去年7月售出作為公司總部的中環寫字樓單位，公司網站顯示其目前辦公地址在其位於屯門的商業大廈項目「匯賢一號」內。（資料圖片）


　　佳源國際不但是今年第一家被強制清盤的內地上市房企，還是內房流動性困局以來第一個國內營運主體被清盤的大型房企。事實上新力控股是首家被清盤的內地房企，並於今年4月從港股市場退市，不過由於公司存在重大營運問題，早已不算一線房企，至於陽光城集團(深:000671)旗下境外主體陽光城嘉世國際亦同樣被香港法院頒令清盤，但對陽光城集團本體而言影響有限。


　　根據佳源國際2022年中期報告，截至去年6月底公司總資產約921.5億元(人民幣．下同)，因此被內媒稱為「千億房企」，但實際上公司有超過七成資產價值是來自庫存物業；公司當時擁有價值55億元的現金及現金等價物，不過短期負債高達132億元，是典型的現金流斷裂。


　　根據過往通告，佳源國際於去年9月6日接獲香港高等法院原訟庭發出的清盤呈請，呈請人楊敏為公司一筆美元債的持有人，在進入法院程序後，佳源國際成功爭取聆訊三度延期，但期間雙方並無達成和解協議，盡管公司聲稱重組計劃已在推進中，但仍遭法官裁決公司清盤。有專家分析指，香港法院在頒布清盤令時通常持比較審慎的態度，盡管佳源國際可以上訴，但是香港法院撤回清盤令的可能性很小。


據報八成債權人同意重組  法庭憂方案未具可行性


　　今次佳源國際遭發清盤令，引發業界驚詫，主要有兩大原因：第一是訴訟所涉債務金額只有1450萬美元，相比起公司資產總值而言數額不大，公司有大量土地儲備，必要時可轉讓土地使用權回收現金，而且公司還進入了去年底第二批中債增發債的名單；第二是公司已經宣布放棄債務展期轉而進行重組計劃，有報道指在清盤前有80%的離岸債持有人已同意債務重組。


　　既然債權人都同意債務重組，那麼香港法院為何堅持讓佳源國際清盤？綜合內媒報道，法官在聆訊中提出兩大質疑，一是公司沒有作出足夠努力來證明不清盤是正當合理，二是佳源國際的重組計劃只是公司提出來的一個想法，意指公司沒有給出一份清晰合理可操作的方案。


　　在相關持份者及外界眼中，持續推進債務重組計劃一向被視為房企反對清盤的重要理據，此舉反映公司一直在尋找方法自救。例如龍頭恒大(03333)在上一次清盤聆訊上宣布，將於3月底前準備好其227億美元境外債務的重組協議，有關方案於今年4月公布，不過因債權人投票率不足而需要延期表決；融創(01918)亦在去年11月清盤聆訊前夕向內媒放風，稱其境內債務重組已有初步方案，結果方案於今年3月底通過，有關方案獲75%持有人支持。


　　分析認為，除非佳源國際與債權人真正達成一份滿足法官要求的具體重組方案，才有機會避免清盤。而盡管佳源國際的重組方案已進入表決階段，支持率更錄近八成，但在清盤聆訊當時方案還未獲得通過，債權人交回指示被延至5月8日及9日，而在上一次表決中有近四成的美元債持有人未作出交回指示。

 

佳源2

在債務問題困擾下，佳源國際大股東沈天晴持股去年起被證券公司多次斬倉，持股量降至目前的近四成。（互聯網圖片）



清盤拋售資產  未完工樓盤恐爛尾

　　房企在策劃債務重組的過程中，還要兼顧其對社會的影響，即仍然在建的樓盤工程要繼續施工，最起碼表面上要擺出施工的姿態，防止出現社會事件，更不能拖累地方房價水平。不過一旦清盤被通過後，企業毋須再關心公司營運，且有些施工樓盤在未開工前以「樓花」形式預售，轉讓可能性比較渺茫，很可能會淪為爛尾樓。


　　即使是未被售出的樓房庫存，在房地產價格下行的當下，亦會為地方樓市帶來壓力。佳源國際截至去年6月底，開發中物業的帳面總值接近552億元，待售物業帳面值亦高達104億元。


　　事實上，佳源樓盤爛尾問題早在債務實質違約前已顯現，佳源在浙江、山東、新疆等地的多個樓盤已停工許久、無法交付，遭業主群起維權。

 

佳源2

佳源國際於揚州的樓盤項目佳源玖瓏灣兩度無法按時交付，2022年3月遭業主掛橫幅維權。（互聯網圖片）


　　佳源國際在香港亦有樓盤項目，公司在2018年5月向舖王鄧成波家族購入3個香港項目70.1%權益，包括屯門「龍床盤」菁雋、同區新合里1及3號活化項目滙賢一號及葵涌成功中心，代價約26.2億港元，至於作為公司香港總部的皇后大道中9號中層單位，則於去年7月以9500萬港元售予二按債主。

 

撰文：經濟通中國組記者楊英傑

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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