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建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難

09/05/2023

　　勞工處下周一(15日)起推行《預防工作時中暑指引》，基於暑熱指數，將發出黃、紅、黑三個級別的工作暑熱警告。勞聯立法會議員林振昇認為，指引中的基本分類合適，但擔心低估個別工種的嚴重情況，又認為員工要獲得額外休息時間的門欖高。


　　林振昇在《香港電台》節目上舉例指，在機場停機坪擔任監察及指揮的員工，工作未必好大強度，但環境非常熱，加上飛機排出的廢氣，溫度可以再高三、四度，同樣需要額外休息時間，希望當局檢視個別情況。他又說，以暑熱指數作為標準，可能溫度高但指數不高，或低估高溫的實際影響，而且指引有扣減機制，擔心有個別僱主在工作地方只安裝少量風扇，工友根本未能實際受惠。


　　建造商會執行總監梁敬國稱，實際執行會遇到非常大困難，地盤工友少則約百人，大則逾千人，當中涉及許多工種，一個地盤管工很難去認知各個工種的情況。他又說，如需要宣布地盤休息，不同工種有不同休息時間，情況會很混亂，也不知如何通知所有工友，反問是否要在地盤用揚聲器大聲廣播。


　　物業服務聯盟主席甄韋喬表示，業界的工種以清潔工較多，執行時相對容易，但員工工作地點遍布不同地方，通知上或有難度，清潔工不像保安員有對講機，難以逐一打電話通知。他期望，當局設預警機制，可以有時間協調及配合。

 

撰文：經濟通採訪組

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