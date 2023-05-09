  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國

09/05/2023

　　在加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍，並列為「不受歡迎人物」後，中方出手反制，決定採取對等措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其周六(13日)前離開中國。中方並保留作出進一步反應的權利。


　　加拿大外長趙美蘭早前發聲明指，經仔細考慮所有因素後，決定將趙巍列為不受歡迎人物，下令趙巍離開加拿大，強調不會容忍任何形式的外國干涉加拿大內政的行為。


　　此前一份2021年的加拿大安全情報指，中國駐多倫多總領事館官員針對一直高調批評北京的華裔反對派保守黨議員莊文浩(Michael Chong)，收集他在香港的親人資料，以對他們進行恐嚇。中國駐多倫多總領館回應，有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。

 

外交部:籲加方停止無理挑釁，否則必將堅決有力回擊

 

　　中國外交部發言人汪文斌在外交部例行記者會上回應中方作此決定的原因，稱是加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以所謂「干涉加內政」的謊言為由，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。中方已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。


　　汪文斌表示，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方的污蔑抹黑和基於意識形態的政治操弄。

加拿大政府基於謊言，損害中國外交領事人員合法權益

　　汪文斌強調，中國駐加使領館及外交領事人員始終遵守有關國際公約和加當地法律法規，依法履職。加拿大政府基於謊言，採取嚴重損害中國外交領事人員合法權益的錯誤舉動，中方絕不接受。中方維護自身利益的決心堅定不移。汪文斌呼籲加方立即停止無理挑釁，如加方不聽勸告，肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，由此產生的一切後果必須由加方承擔！

撰文：經濟通中國組

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.270

異動股

03988

中國銀行

3.370

異動股

00883

中國海洋石油

12.940

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.270
  • 03988 中國銀行
  • 3.370
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.940
  • 00981 中芯國際
  • 19.260
  • 02269 藥明生物
  • 45.050
股份推介
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.700
  • 目標︰$35.00
  • 02333 長城汽車
  • 9.400
  • 目標︰$9.70
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$6.00
  • 00973 L'OCCITANE
  • 21.800
  • 目標︰$26.00
  • 00839 中教控股
  • 7.250
  • 目標︰$8.24
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 328.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.450
  • 00005 滙豐控股
  • 59.300
  • 00939 建設銀行
  • 5.570
  • 00941 中國移動
  • 68.150
報章貼士
  • 00763 中興通訊
  • 23.600
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.940
  • 目標︰$15.00
  • 00358 江西銅業股份
  • 14.120
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/05/2023 16:15  恒指全日低收429點報19867，中芯收跌7%，申洲收挫6%

09/05/2023 14:53  《Ａ股行情》中特估回吐，滬指午後急倒跌1%，新華保險A挫6%

09/05/2023 11:05  【聚焦數據】4月美元計出口增8.5%，進口跌7.9%大遜預期

09/05/2023 09:45  【香港政情】李家超明天率團訪問重慶3日，將設瑜港合作會議機制

09/05/2023 08:43  【連環爆雷】銀行爆雷後首份金融穩定報告，聯儲局憂信貸萎縮

09/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒２１億元，買中海油沽建行

09/05/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】摩通上調公用股目標價，升煤氣評級至「中性」

05/05/2023 17:23  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車４月銷量創紀錄，中長線上望１６５銀

09/05/2023 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８４８０，美元兌人幣升報６﹒９２７９

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章

新聞>香港要聞

港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章

新聞>中國故事

【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

工作暑熱警告下周一推 「紅黑」倡紮鐵等工種停工 惟無法律效力
人氣文章

財識兼收．止凡

遇上貴人，改變一生
人氣文章

時事要聞

蔡天鳳案村屋檢外套 驗出前家姑DNA
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

見證男裝由正裝走向休閒的朝代！紳士風褸除了Harrington Jacket，還有甚麼經典之選？
人氣文章

Fashion

賭王千金何超蓮穿上婚紗女王Vera Wang高級訂製！3套浪漫高貴婚紗晚裝，點綴夢幻婚禮！
人氣文章

Beauty

皮膚乾燥暗啞失彈性？初老護膚4部曲：從基礎清潔到精華乳霜，今天起開始抗老！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
機械人：激嬲老婆點氹返？ 2
人氣文章
脫髮、出頭油兼生頭瘡？肝腎虧損肺脾兩虛！針灸配合頻率電磁療，有助喚醒毛囊功能
人氣文章
喜歡開車，卻遇上指揮官女友：車箱中的甜蜜激情，不消五分鐘便減退？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 17:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 17:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態09/05/2023
外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國
人氣文章香港要聞09/05/2023
建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章香港要聞09/05/2023
港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章中國故事09/05/2023
【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
人氣文章香港政情09/05/2023
李家超:下周四舉行立法會行政長官互動交流答問會
人氣文章FOCUS09/05/2023
【FOCUS】進出口真冷假熱　弱復甦需「添柴」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金