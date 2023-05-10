科技股遭內外夾擊跌跌不休 騰訊阿里獲大行唱好博反彈邊隻好？

多隻大型科技股持續受累地緣政治風險，歐美資金爭相沽貨，加上內地當局仍未放鬆對網絡遊戲監管，股價低處未算低。不過，科技股即將踏入業績期，部分股份業績值得憧憬，其中京東(09618)將於明日(11日)率先公布今年首季業績，百度(09888)、騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)亦將於下周放榜，騰訊、阿里及美團(03690)都於績前獲大行唱好，前兩者今日(10日)都是先跌後回穩，不知可否趁其股價低殘，博業績理想帶來反彈呢？

(截自騰訊官網媒體資料庫)

鬥魚被指存在色情低俗問題 網信辦工作組進駐整改

上周初網信辦指，百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台履行主體責任不力，對用戶發布的信息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、賭博、高利貸等有害信息在網上傳播，國家網信辦指導屬地網信辦約談網站負責人，責令限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。網信辦本周初再指，針對鬥魚網絡平台存在色情、低俗等嚴重生態問題，國家網信辦指導湖北省互聯網信息辦公室派出工作組於周一(8日)進駐鬥魚平台開展為期1個月的集中整改督導。

其實網信辦今年首季已加大網絡執法力度，查處網上各類違法違規行為，累計約談2203個網站，暫停48個網站的功能或更新，將55款應用程序下架，關停12款小程序，並會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉4208個違法網站。

大摩：市場對中國科網股有興趣 惟地緣政治風險下取態審慎

另方面，摩根士丹利上周發表報告指，雖然市場對中國科技行業仍有興趣，但在地緣政治風險影響下投資者取態維持審慎，市場焦點主要集中在阿里巴巴，其次為騰訊及美團，其他值得關注的股份包括百度、京東、攜程(09961)等。而曾交流的大多數投資者都普遍認同將阿里視為中國網際網路行業首選，預期未來6至12個月公司將迎來社會重新開放後經營改善、監管環境寬鬆、業務重組及估值便宜等利好因素。另投資者對騰訊及美團看法正面，其中歐洲投資者普遍看好騰訊盈利能見度較高；美團投資情緒亦顯著改善，大多數投資者認為來自抖音的競爭憂慮已經很大程度被消化。



大和指，近期在新加坡和吉隆坡與投資者會面，他們雖然對中國網際網路行業感興趣，但由於對重新開放趨勢慢過預期、持續的地緣政治緊張局勢以及本地服務和電子商務等領域競爭擔憂，對行業整體情緒仍然疲軟。不過，內地重新開放後，行業基本面改善，但目前估值仍接近底部。由於預計將在首季業績迎來積極的盈利預測修正周期，短期有很大可能出現反彈。大和重申對行業正面看法，偏好次序為騰訊、美團、拼多多及美股百度，評級均維持「買入」，目標價分別為465港元、250港元、125美元及205美元。另一旦市場情緒好轉，阿里和快手(01024)表現會跑贏。

高盛：市場低估淘寶天貓增長反彈 予阿里目標價133元

此外，阿里、騰訊及美團近日均獲大行唱好，其中高盛指，阿里股價暫重回宣布重組前低位，相信主因近期投資者憂慮內地消費品市場僅溫和復甦，以及由AI、晶片等引發的地緣政治壓力。不過，市場低估淘寶天貓增長反彈，其他業務虧損也將較快收窄，在集團重組下亦更為財政獨立，資本配置將更為有效。阿里為其中一隻良好價值股票，受惠廣告復甦，金融科技及雲端結構性增長。由於其收入恢復增長，可見大型估值重估空間。預測集團截至3月底止第四財季經調整EBITDA按年升45%至230億人民幣。高盛仍視阿里為內地互聯網股中首選，列入「確信買入名單」，予其港股目標價133港元，美股目標價135美元。

大摩：騰訊視頻號廣吿需求強勁 予目標價450元



大摩調研顯示，騰訊視頻號自去年7月推出動態內廣吿(In-feed ads)後，即快速成為頭三個最受歡迎的廣吿平台。在短視頻廣吿領域中，約64%廣吿商去年在視頻號上投放廣吿，排名已超越快手，僅次抖音。預期視頻號將成為騰訊未來2至3年盈利的關鍵推動力，並於2025年帶來500億人民幣廣吿收入，3年間的年複合增長率達20%，維持「增持」評級，目標價450港元。

高盛指，騰訊今年以來表現相對同業具韌性，股價自1月高位回調約20%，主要由於對農曆新年後遊戲收入增長的憂慮、上半年雲業務增長前景疲軟，及南非大股東Prosus持續減持與騰訊回購操作存在時間差。不過，大多投資的憂慮只屬暫時而非結構性，繼續看好廣告業務在視頻號和微信廣告的協助下復甦，連同即將在今年發布的多款遊戲，金融科技和雲的增長前景恢復以及有效的成本控制，將為騰訊今年淨利潤增速加快鋪平道路，維持「買入」評級，惟將目標價由447港元降至442港元。





花旗：料美團首季表現穩健 予目標價211元

花旗指，美團將於5月底公布今年首季業績，預計首季表現穩健，收入同比增長23.1%至569.8億人民幣，次季收入增長將加快至27.9%，達652億人民幣，期望管理層提供相對樂觀的次季預期，而考慮到行業競爭壓力及到店利潤率水平，預計任何超出預期的營收增長及利潤率表現都將支持盈利預測及股價上行，維持「買入」評級，目標價211港元。

摩根士丹利對內地總體廣告開支前景非常樂觀，預計90%的廣告商將會於今年增加廣告預算。餐飲和消費服務廣告支出料分別增長10.4%和9.2%，反映重新開放後本地消費強勁復甦。美團的外賣量和到店、酒店和旅遊的總交易額(GTV)在3月的前3個星期分別按年恢復至20%和超過75%，預計服務消費的強勁勢頭將持續到第二季和今年餘下時間。儘管行業面對競爭，但集團較佳的投資回報率和廣告業務好轉的前景，均預示核心業務的恢復，予「增持」評級，目標價180港元。

熊麗萍：科網股受制歐美資金沽貨 宜待G7峰會後才部署

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指網信辦工作組進駐鬥魚整改相信只屬個別事件，昨日(9日)一眾遊戲股因而急跌，部分股份看來反應過度；若公司遊戲品種多，所受影響料不大，大品牌經過上次整改亦已很守規，但事件提醒市場仍可能會有監管問題出現，大家或變得較謹慎。而騰訊加大向海外市場發展料可分散風險，畢竟單靠內地市場對業績影響可能很大。至於今輪互聯網平台股股價走弱，主要不是因基本面轉差或政策改變，而是因歐美資金不斷沽貨，原因是要避開本月19至20日召開的七國集團(G7)峰會，美國總統拜登到時可能簽署行政命令，限制對中國AI及科技企業的投資。事情落實後整個板塊反而可能轉趨穩定，宜等峰會開完後再部署。近期騰訊回購亦見暫停，可能因不想與歐美沽貨資金硬碰。

熊麗萍續指，美團沽壓重，除因面對中美關係差，歐美資金沽貨外，亦因之前騰訊分派美團，且餐飲配送及到店業務競爭大，股價走勢與京東一樣較弱，如有貨宜先減持一部分。至於阿里，近期分拆傳聞多多，但就算集團沒打算分拆也常會有投行與其接觸，其中傳其將分拆國際業務於美國上市亦不太可信。阿里未來分拆業務機會很大，只是時間問題，但是否落實分拆也要看時機，暫不宜看得太重；阿里連80元也跌穿，暫不宜溝貨。

阿里今日收市升0.94%報80.2元，騰訊升0.37%報329.6元，網易(09999)升0.95%報138.5元，快手升1.8%報50.95元，惟美團跌1%報129元，京東跌0.66%報135.6元，百度跌0.95%報114.5元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.26%報147.3元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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