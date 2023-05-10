  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

許正宇:積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資

10/05/2023

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，北部都會區、交椅洲人工島，以及「三鐵三路」等大型基建項目，對香港長遠及持續發展是很重要的投資，透過基建增加土地價值，帶動經濟發展，長遠會帶來龐大經濟效益及財政收入，又指大型基建項目涉及多個環節，資金來源不只從政府口袋得來，當局會以開放態度考慮不同財務安排，亦會積極考慮適度運用市場資金，包括公私營合作等。　

緊守審慎理財原則，為項目訂緩急優次

 

　　許正宇在立法會回應議員質詢，指政府推展大型基建項目時，會顧及財政可持續性及可行性等，詳細評估財務及控制成本，同時謹守審慎理財原則，為項目訂下緩急優次，確保落實各項有利社會發展及民生的基建項目，亦有足夠財政能力，維持政府各項開支及服務。他同意當局要加快步伐，為經濟創造容量，既在短期內，為本港各方面吸納人才、造就經濟發展，亦會了解建造業具體的人手短缺情況，指現時很多項目仍處深入研究階段，稍後對項目有全面把握後，人才配套等工作自然會水到渠成。

 

報稅表減少，未有影響薪俸稅收入

 

自由黨立法會議員李鎮強關注，稅務局就2022/23課稅年度共發出約240萬份個別人士報稅表，較過去兩個課稅年度分別減少約22萬份及7萬份，並已連續第3年下跌。許正宇解釋，部分納稅人收入受環球及本地經濟影響而減少，因而跌出稅網。另外，政府近年推出百分百稅務寬免上限1萬至2萬元，一些中低收入納稅人獲百分百稅務寬免後，不用再繳稅，亦有部分納稅人因為退休、升學或離開香港，並無來源自香港的收入，毋須填報稅表。
　　他表示，過去3個財政年度，薪俸稅收入佔政府總收入11%至13%。2020至21年度政府的薪俸稅收入有750億元，至於2021/22年度及2022/23，薪俸稅收入分別上升至756億元及795億，呈上升趨勢，由此可見，發出報稅表的波動，未有影響薪俸稅收入。

撰文：經濟通採訪組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

129.000

異動股

03988

中國銀行

3.270

異動股

00939

建設銀行

5.450

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 129.000
  • 03988 中國銀行
  • 3.270
  • 00939 建設銀行
  • 5.450
  • 00981 中芯國際
  • 19.680
  • 01725 香港航天科技
  • 9.940
股份推介
  • 01366 江南集團
  • 0.390
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 40.800
  • 目標︰--
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.200
  • 目標︰$35.00
  • 02333 長城汽車
  • 9.970
  • 目標︰$9.70
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 329.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.350
  • 00941 中國移動
  • 67.650
  • 00001 長和
  • 52.950
報章貼士
  • 00882 天津發展
  • 1.710
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 12.840
  • 目標︰$14.40
  • 00956 新天綠色能源
  • 3.300
  • 目標︰$4.88
熱炒概念股
即時重點新聞

10/05/2023 16:14  恒指全日低收105點報19762，龍湖跌4%，舜宇升3.3%

10/05/2023 15:34  【數據前瞻】料內地4月CPI僅漲0.3%，後疫情時代最低增長

10/05/2023 12:14  《新股上市》傳AI公司出門問問年內來港上市，籌最多逾23億

10/05/2023 11:48  《港元利率》一個月拆息升穿4厘創4個月高，隔夜息創逾3年高

10/05/2023 10:46  《Ａ股焦點》「中特估」續捱沽，四大行A股齊挫逾3%

10/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４億元，買神華沽中芯

10/05/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】星展維持工農中建「買入」，野村升國壽１５％目標

05/05/2023 17:23  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車４月銷量創紀錄，中長線上望１６５銀

10/05/2023 11:39  《財資快訊》美電跌報７﹒８３１７，隔夜拆息一度飆升至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

許正宇:積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資
人氣文章

新聞>財經熱話

匯控今起展開回購逆市靠穩　高位應如何部署？
人氣文章

新聞>中國故事

中國男子用ChatGPT編造火車事故賺流量被拘捕
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

機械人：激嬲老婆點氹返？ 2
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

買衫忌衝動！超實用試身Checklist大公開！輕鬆入手時尚舒適靚衫，打造零閒置衣櫥
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

全球電子商務趨勢：Shoppertainment！盤點「購物娛樂」5大好處
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

細細睇英王查理斯加冕典禮：王冠鑲有近3,000顆寶石、加冕斗篷超過100年歷史！每個細節都大有來頭
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

過百萬的藝術品就這樣置於街頭？曾於亞洲一時無兩的Mr Doodle仍有價有市？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

Dating Apps專家分享！直男直女、男男、女女約炮習慣公開！邊個最猴擒最直接？約炮Checklist包含甚麼？要交換XX相片？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 果汁隱藏健康大伏位！先分清果汁飲品與果汁！鮮榨果汁就健康？一樣咁伏！ 1
人氣文章
快活保養 | 果汁隱藏健康大伏位！先分清果汁飲品與果汁！鮮榨果汁就健康？一樣咁伏！ 1
人氣文章
脫髮、出頭油兼生頭瘡？肝腎虧損肺脾兩虛！針灸配合頻率電磁療，有助喚醒毛囊功能
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2023 16:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2023 16:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2023 16:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/05/2023 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港政情10/05/2023
許正宇:積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資
人氣文章國際動態10/05/2023
據報巴基斯坦希望使用人民幣採購俄羅斯石油
人氣文章財經熱話10/05/2023
匯控今起展開回購逆市靠穩　高位應如何部署？
人氣文章中國故事10/05/2023
中國男子用ChatGPT編造火車事故賺流量被拘捕
人氣文章財經熱話10/05/2023
《午市前瞻》專家料恒指20400有阻力 新股普樂師如何部署？
人氣文章大行報告10/05/2023
【大行炒D乜】騰訊美團趁低吸？四大內銀邊隻好？一表睇晒最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金