據報拜登稱與習近平通話正在準備中
11/05/2023
據《彭博》報道，美國總統拜登告訴記者，正在準備與中國國家主席習近平的通話。
今年年初有美國官員曾表示，在中國「兩會」閉幕後，拜登和習近平將在3月中旬通話。不過，由於中美關係持續緊張，兩人一直沒有通電話的計劃。
撰文：經濟通中國組
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
11/05/2023
據《彭博》報道，美國總統拜登告訴記者，正在準備與中國國家主席習近平的通話。
今年年初有美國官員曾表示，在中國「兩會」閉幕後，拜登和習近平將在3月中旬通話。不過，由於中美關係持續緊張，兩人一直沒有通電話的計劃。
撰文：經濟通中國組
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
更多國際動態
11/05/2023
11/05/2023
10/05/2023
10/05/2023
10/05/2023
09/05/2023
09/05/2023
09/05/2023
09/05/2023
延伸閱讀
11/05/2023 09:41 【聚焦數據】內地4月PPI年降3.6%遜預期，三年來最大跌幅
11/05/2023 09:36 【聚焦數據】內地4月CPI同比升0.1%遜預期，逾兩年低
11/05/2023 09:25 《中概異動》理想汽車高開逾11%，首季虧轉賺逾9億人幣
11/05/2023 09:24 恒指高開80點報19842，理想升逾11%，百度升2.1%
11/05/2023 08:43 《神州金融》據報內地銀行下周一起被要求調低存款利率上限
11/05/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒３５億元，買騰訊沽建行
11/05/2023 08:21 【大行炒Ｄ乜】高盛跟進中資電訊股、石油股，富瑞降神華目標評級
05/05/2023 17:23 《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車４月銷量創紀錄，中長線上望１６５銀
10/05/2023 16:40 《財資快訊》美電升報７﹒８３３１，隔夜拆息較上日升１３０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2023 10:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2023 10:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2023 10:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/05/2023 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態11/05/2023
參院共和黨領袖麥康奈爾:債務上限談判將會達成協議
|國際動態11/05/2023
據報拜登稱與習近平通話正在準備中
|財經熱話11/05/2023
【虛幣世界】加密貨幣持續回調，比特幣跌至2.75萬美元
|生財有道10/05/2023
【高息定存】6個月定存最高4.05厘 5間3.6厘或以上
|香港政情10/05/2023
立法會三讀通過《法律執業者條例》修訂
|財經熱話10/05/2023
科技股遭內外夾擊跌跌不休 騰訊阿里獲大行唱好博反彈邊隻好？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰