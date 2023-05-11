林家亨：美聯儲暫停加息機會達100% 恒指達保歷加通道底部可入貨

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

被視為通脹指標的美國4月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，符合市場預期；按年增幅就回落至4.9%，略低市場預期且連跌第10個月。數據對6月聯儲局暫停加息起了多大參考作用？港股上日（10日）失守俗稱牛熊分界線的250天線，全日成交亦縮至900多億元，北水轉為淨流出港股，短線仍難脫險？電池級碳酸鋰價格回升至每噸23萬元人民幣，亦有大行看好鋰價將迎來反彈勢頭，值得憧憬鋰業股因此受帶動？早前全球第二大鋰產國智利宣布擬將鋰資源收歸國有，對環球鋰供應會造成多大影響？鋰電雙雄中，贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)哪隻投資價值較大？乘聯會公布4月份汽車銷售數據，加上國家支持汽車消費的政策能出盡出，汽車板塊有望迎來曙光？林Sir亦會為大家拆解理想汽車(02015)首季業績！

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