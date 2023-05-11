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《午市前瞻》恒指19300有較強支持 平保國壽可候低位吸納

11/05/2023

　　恒生指數半日收報19721，跌40點或0.2%，主板成交480.57億元。恒生中國企業指數報6678，跌4點或0.07%。恒生科技指數報3845，升34點或0.89%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報327.8元，跌1.8元或0.55%，成交21.55億元;阿里巴巴-SW收報81.5元，升1.3元或1.62%，成交13.28億元;美團收報127.6元，跌1.4元或1.09%，成交12.42億元。


　　理想汽車(02015)現價升15.96%，報114.8元，該股成交約1469萬股，涉資16.52億元，盤中高見116.3元，最低見108.7元；藥明生物(02269)升4.97%，報47.5元；中芯(00981)升1.88%，報20.05元。


　　國指三大成交股份依次為騰訊控股、理想汽車(02015)及阿里巴巴-SW;理想汽車收報114.8元，升15.8元或15.96%，成交16.52億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、理想汽車及阿里巴巴-SW。

 

(中國銀行網頁截圖)

 

中行股價周二高見3.45元後回軟，3.25元暫見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

平保由本周二高位61.7元回落，暫於10天線見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

國壽周二高見10.7元，惟9日RSI接近95，引發股價回調。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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