【數據解讀】內地4月CPI僅增0.1% 強化中國通縮預期

國家統計局公布，4月全國居民消費價格(CPI)同比升0.1%，較上月回落0.6個百分點，低於預期的上漲0.4%，創超過2年低。4月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降3.6%，連跌7個月，遜於預估的下降3.2%，並創下3年以來最大降幅，環比下降0.7%。分析認為，弱內需與基數效應等因素下，令CPI與PPI雙雙下行，但弱通脹為人民銀行操作提供政策空間。

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統計局：CPI同比漲幅回落較多 因高基數效應



國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，4月份，市場供應總體充足，消費需求逐步恢復。按年看，CPI漲幅比上月回落0.6個百分點。同比漲幅回落較多，主要是上年同期對比基數較高。其中，食品價格上漲0.4%，漲幅比上月回落2個百分點。食品中，禽肉類、鮮果、食用油和豬肉價格漲幅均有回落；鮮菜價格下降13.5%，降幅擴大2.4個百分點。非食品價格上漲0.1%，漲幅回落0.2個百分點。非食品中，工業消費品價格下降1.5%，降幅擴大0.7個百分點，主要是能源價格回落較多，其中汽油和柴油價格分別降幅分別擴大4和4.2個百分點。



按月看，CPI下降0.1%。其中，食品價格下降1%。食品中，鮮菜和鮮果大量上市，價格分別下降6.1%和0.7%；生豬產能充足，疊加消費淡季影響，豬肉價格下降3.8%。非食品價格由上月持平轉為上漲，主要由於小長假期間出行需求增加，交通工具租賃費、飛機票、賓館住宿和旅遊價格均有上漲；受國際原油價格波動影響，國內汽油和柴油價格均下降；商家降價促銷，燃油小汽車、新能源小汽車和家用器具價格下降。







PPI三年低 統計局：因商品價格波動、需求等影響



4月PPI同環比均下降，董莉娟解讀表示，主要受國際大宗商品價格波動、國內外市場需求總體偏弱及上年同期對比基數較高等因素影響。



按月看，PPI由上月持平轉為下降0.5%。受國際原油價格波動影響，國內石油煤炭及其他燃料加工業價格下降2.3%。鋼材、水泥等行業供應整體充足，但需求不及預期，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1%，水泥製造價格下降0.1%。煤炭產能繼續釋放，加之進口量仍較大，煤炭開採和洗選業價格下降4%。另外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.7%，汽車製造業價格下降0.2%。



按年看，PPI下降3.6%，降幅比上月擴大1.1個百分點。同比降幅擴大，主要是由於上年同期石油、黑色金屬等行業對比基數走高，以及近期國內外需求偏弱。主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降16.3%，降幅擴大0.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降13.6%，降幅擴大2.6個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降9.3%，降幅擴大6.1個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.6%，降幅擴0.6個百分點。另外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.7%，汽車製造業價格下降1%。







「通縮」成市場討論焦點



PPI、CPI數據雙雙低於預期，市場關注內地是否正步入「通縮」，有機構分析指出內地經濟仍低迷，通縮預期正在增強；亦有分析認為目前內地只是處於通脹回落階段而並非通縮。



上海證券宏觀分析師胡月曉指出，4月通脹超出市場預期下降，印證了之前一直說的經濟低迷時期通縮是主要趨勢的判斷。中國經濟在疫情後全面恢復正常化後回暖，但整體仍偏弱，仍屬低迷期。



而仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則認為，目前內地只是處於通脹回落階段而並非通縮。龐溟指出，隨著經濟的向上向好和社會有效需求持續回暖，同比漲幅將回到通貨再膨脹階段。從數據上看，CPI和PPI現階段仍在較大程度上受到基數的擾動，但也必須看到4月份物價數據並未充分反映五一黃金周以來宏觀經濟在需求和消費方面出現的若干積極變化。



分析料降準、降息仍是大概率事件



有機構指出，低通脹為人民銀行操作提供政策空間。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，宏觀政策仍需要為經濟恢復平衡提供有力支持。低通脹為宏觀政策提供有利環境。預計後續貨幣政策延續穩健基調，保持信貸增適度增長，市場流動性合理充裕，並通過結構工具加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域支持，助力消費和內需元氣恢復。



華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，通縮預期在增強，數據比市場預期低不少。如果不降息，企業實際貸款利率比較高。雖然名義貸款利率比較低，但PPI為負，企業收入下降，因此實際貸款利率是這幾年比較高的水平。人行必須要降息才能止住這種勢頭。價格是反映經濟一面很好的鏡子，數據顯示經濟「現在還不太行」。上海證券亦分析指，受基數效應和生豬產業等關鍵商品產業周期性變化影響，預計未來低迷仍將延續，降準、降息仍是大概率事件。



料物價數據先抑後揚 CPI同比增速在三季度回升



光大銀行指出，4月CPI同比進一步回落，主要是居民消費復甦偏弱一些，市場供給充足及去年高基數影響。從結構看，食品和能源價格對物價拖累明顯，服務價格溫和增長。隨著國內消費逐步恢復，豬肉、蔬菜等價格回升，服務業需求繼續釋放，帶動價格回升，年內物價同比有望呈現先抑後揚走勢，全年物價溫和可控。



PPI繼續回落，主要是大宗商品價格進一步回落，反映國內需求處於逐步恢復過程，加之去年同期基數高影響。預計PPI同比先抑後揚逐步企穩回升。



仲量聯行分析指，考慮到五一假期帶動線下消費和服務消費強勁修復，居民消費偏好逐步改善，5月核心CPI同比增速有望加速上行。同時上游行業物價水平變化對下游的傳導、CPI對PPI的傳導將更為顯現。內生動力走強、社會有效需求回暖與城鄉居民收入增加、消費環境改善、信心預期企穩之間的正反饋也將進一步加強。綜合需求、供給、流動性諸因素的配合與拉動，以及去年高基數效應在今年三季度將漸次回落，預計CPI同比增速有望在三季度拾階而上，逐步回歸合理水平。

撰文：經濟通通訊社中國組

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