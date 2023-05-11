【高息定存】5月高息合集！華僑永亨6個月4.18厘全城最高

隨著美國不斷加息，本港銀行定期存款年利率亦有上升，華僑永亨銀行6個月港元定期存款息率達3.58厘，而「宏富理財」客戶存入新資金100萬或以上6個月定期，額外可享現金獎賞3000元，即6個月可享高達4.18厘，名額優惠至5月11日，先到先得，起存額為20萬元，上限為800萬元。



招商永隆6個月港元定期存款由4.05厘至4.15厘，適用於新客戶透過分行辦理，起存額為10萬元。



平安壹賬通銀行3個月定存息升至3.7厘



虛擬銀行平安壹賬通銀行亦上調其3個月港元定期息率升至3.7厘，起存額為50萬元，若低於50萬，其息率則為3.4厘，適用於新舊客戶以新舊資金辨理。



以起存額10萬元來計，目前最高是3.8厘，屬兩個新資金優惠，都是3個月存期，分別是信銀國際及工銀亞洲，其中工銀亞洲的3.8厘需為新客戶。



表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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