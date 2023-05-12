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【虛幣世界】美國銀行信心危機，市場對加密貨幣持觀望態度

12/05/2023

　　由於最新的銀行危機未能引發價格上漲，比特幣跌曾破27000美元。自4月下旬以來，比特幣價格未能突破30000美元的重要心理關口，因為投資者正觀望銀行業崩潰和其他宏觀經濟不確定性。


　　分析相信，目前銀行股急瀉，反映投資者對銀行業的極之不信任，而債務上限缺乏解決方案，會引發違約，有機會引起加密貨幣的波動。投資公司NYDIG的全球研究主管Greg Cipolaro表示，目前市場走勢與2011年債務上限危機期間的市場走勢進行了比較，感覺有點相同，現在有點像暴風雨前的平靜。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27034.78元，升0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1799.51元，升0.29%；艾達幣報0.3611元，升0.36%；瑞波幣報0.4219元，升0.29%。
　
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