溫鋼城：恒指短期19500-20300上落 看好高息股、金股、債券

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

內地通脹降溫程度大過市場預期，消費物價升幅接近0，如何判斷內地經濟前景？美國通脹數據回落，惟市場擔心聯邦政府債務上限僵局、地區銀行業危機以及內地經濟復甦力度不足等，恒指連跌三日，累計跌553點，牛熊線失而復得，惟科技指數逆市向上，阿里巴巴(09988)上日（11日）更逆市升3%，科技股可部署博反彈？京東(09618)首季扭虧為盈，整體業績雖勝預期，惟內地經濟復甦勢頭未見樂觀，第二季業績難看好？中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)均於上日公布首季業績，兩者表現分歧。芯片股仍然受中美角力所影響，即使股價短線反彈，部署仍須審慎？

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