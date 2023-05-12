《嚟緊炒D乜》百度現小圓底回升 中長線可望挑戰250銀

百度集團(09888)將於下周二(16日)公布截至3月31日止第一季度業績。截至去年12月31日止2022年度業績，百度錄得股東應佔溢利倒退26.1%至75.59億人仔，未經審核之營業額微減0.7%至1236.75億人仔。

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期內，百度核心業務經營利潤減少4%至145.34億人仔；營業額微增0.3%至954.31億人仔，其中，在線營銷服務收入減少6%至695億人仔，非在線營銷服務收入增長22%至148億人仔；百度App月活躍用戶達6.48億，增加4%。



愛奇藝業績轉虧為盈，錄得經營溢利13.12億人仔，營業額倒退5.1%至289.98億人仔，日均總訂閱會員數達1.12億。



百度主要在內地從事移動生態業務，提供搜索加信息流應用程序、視頻應用程序、知識信息型產品、智能小程序等；智能雲業務，包括AI解決方案、知識圖譜等；智能駕駛及其他增長計劃業務，例如醫療健康平台、智能屏等；以及透過愛奇藝從事提供在線娛樂服務。



股價回落 瑞銀睇好續薦買入



於2022年12月31日，百度之現金及現金等價物為531.56億人仔，短期借款為53.43億人仔，長期借款137.22億人仔。



百度早前推「文心一言」，瑞銀發表研究報告認為，百度「文心一言」產品相對初期負面新聞所描述為佳。此外，看好公司近期股價回落的風險回報，維持其「買入」評級及其中概股目標價185美元不變。



瑞銀稱，「文心一言」方面，百度策略性地優先發展企業服務。該行相信收入貢獻需時反映，但若公司捕捉企業大型語言模型(LLM)及人工智能需求，預期該產品與雲服務交叉銷售協同效應可獲提升，以及雲收入、客戶群見上升空間。



技術走勢方面，日線圖顯示，百度走勢現小圓底回升，9RSI回升至47水平，錢駿建議現水平約119.6銀買入，先睇160銀，若升越160銀，中長線起碼上試250銀，跌穿年初低位108.8銀止蝕。

百度今日(12日)升3.03%收報119.1銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

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