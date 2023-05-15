耶倫再次呼籲提高債務上限，加劇華爾街憂慮美股下跌

美國財長耶倫上周五(12日)再次呼籲提高債務上限，加劇了華爾街投資者的擔憂，美股下跌。



耶倫警告:「如果國會不這樣做，就會真的損害我們的信用評級，因為我們將被迫違約某些債務，不管是國債還是應向社保金領取者支付的款項。」



標普500下跌6.54點，或0.2%，報4124.08點。納指下跌43.76點，或0.4%，報12284.74點。道指約持平，報33300.62點。銀行股走弱，西太平洋銀行(PacWest )下跌3.0%，摩根大通下跌1.4%。



另一方面，密西根大學消費者信心指數顯示，消費者預期未來5-10年物價以每年3.2%的速度上漲，幅度創12年來最高，顯示通脹預期高企，而市場人士亦對聯儲局能否如願暫停緊縮周期表達質疑。



聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)當日釋出鷹派言論稱，若通脹未能降溫，就業市場壓力未放緩，聯儲局可能需要進一步升息，並在一段時間內維持在較高水平。



芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)在受訪時亦表示:「你不會希望看到飛機大頭朝下，我們正在努力平衡，看看是否可以在不讓經濟陷入衰退的情況下放慢通脹。」



美匯升至一個月高位



市場轉為關注聯儲局可能延長加息周期，美匯指數升至一個月高位，或0.62%，至102.69，周線漲近 1.5%，是2月以來最大單周升幅。



美元兌日圓上漲0.9%，至135.69，為5月2日以來最大漲幅。歐元兌美元下跌0.6%，至1.0853，為4月10日以來最低。英鎊兌美元下跌0.5%，至1.2451。紐約期金跌70美仙，報每盎司2019.8美元，是連續第3天走低。



由於市場持續對經濟前景感擔憂，原油價格過去一個月下跌約15% 。紐約期油單日下跌83美仙，報每桶70.04美元。布蘭特期油下跌81美仙，報每桶74.17美元。

撰文：經濟通新聞組

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