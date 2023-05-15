  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑：19500點為港股3底支持位　G7會議為市場增不確定性

15/05/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指季檢結果出爐，京東健康(06618)﹑華潤電力(00836)﹑紫金礦業(02899)及攜程(09961)入圍，是事隔一年半再有重磅科網股染藍，達到恒指公司兩年前提出將成分股增至80隻的初步目標。連同國指、科指及綜合指數的所有變動，將於6月5日起生效。染藍新貴中，哪隻投資價值較大？現市況下，染藍是利好還是「魔咒」？本周亦有多隻重磅科技股輪流放榜，包括騰訊(00700)﹑阿里巴巴(09988)及百度(09888)等，市場對騰訊首季業績預期相當樂觀，績前部署坐貨值博嗎？抑或以科技股ETF分散風險才是弱市投資上策？內銀內險板塊上周均開始回吐，是「中特估」健康回調、抑或是內地通縮先兆？持貨者應如何避免受市場恐慌情緒拖累？預期內地現通縮風險有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

337.000

異動股

01725

香港航天科技

11.980

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

139.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 01725 香港航天科技
  • 12.020
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 139.900
  • 02269 藥明生物
  • 45.050
  • 00728 中國電信
  • 4.190
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 4.040
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.280
  • 目標︰$3.49
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 59.500
  • 目標︰$71.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 57.750
  • 目標︰$60.48
  • 06160 百濟神州
  • 145.300
  • 目標︰$167.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.750
  • 00005 滙豐控股
  • 58.500
  • 00941 中國移動
  • 64.950
  • 00388 香港交易所
  • 311.200
報章貼士
  • 09696 天齊鋰業
  • 59.550
  • 目標︰$62.00
  • 02380 中國電力
  • 3.280
  • 目標︰$3.49
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 115.600
  • 目標︰$130.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/05/2023 10:25  【互換通】金管局：北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排

15/05/2023 10:16  【外圍經濟】拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局

15/05/2023 09:39  【互換通】李家超:互換通將與債券通產生協同效應

15/05/2023 09:23  《異動股》四隻染藍新貴普遍上升，京東健康、紫金高開近2%

15/05/2023 09:22  恒指低開102點報19525，京東挫3.5%，匯控跌逾2%

15/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動

15/05/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】大摩點評內銀股，高盛降京東９％目標價

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

12/05/2023 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４１９，隔夜拆息較上日急跌７０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

譚仔(2217)年度賺1.4億元跌30.6%，股息10.5仙
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
人氣文章

新聞>財經熱話

【中資電訊股】中移動(941)回吐仍在高位　吼位入手無須心急
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

企業賺錢全靠「粉絲經濟」！如何在互聯網時代打造「生態圈模式」？看小米示範！
人氣文章

Shopping What’s On

母親節2023 | 商場優惠及活動大合集！母親節市集、低至$1搶潮物、$2,500感謝券、限定花藝工作坊
人氣文章

娛樂情報

感恩成為3孩之母 鍾嘉欣做「火車頭」引領子女人生路
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

夏天皮膚都會乾燥？3款高效Body Care推介：est極緻保濕、Alblanc潤白美肌、Clarins擊脂塑型，為穿夏裝做準備！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

新加坡濱海灣畔57層高空美景 + 奧斯卡御用名廚手藝！性價比高套餐：嘗別緻吞拿魚蓉雪糕筒、喇沙雞肉春卷、濃香煙燻布里斯班鵪鶉
人氣文章

Fashion

Met Gala 2023造型大盤點！Dua Lipa高貴典雅、Rihanna超吸睛山茶花斗篷、Jared Leto化身成Karl Lagerfeld愛貓，向老佛爺致敬！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婚姻法則：日常保養、出問題立刻維修，你能用對車子的執著來看待婚姻嗎？
人氣文章
母親曾患抑鬱啟發IVE畢業生研發AI！分析聲線情緒，幫助及早評估抑鬱症風險
人氣文章
長者誤服漏服藥物會增死亡風險！組織推1對1支援計劃，改善用藥情況及治療成效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 11:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 11:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 11:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2023 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/05/2023
譚仔(2217)年度賺1.4億元跌30.6%，股息10.5仙
人氣文章大行報告15/05/2023
【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
人氣文章財經熱話15/05/2023
【中資電訊股】中移動(941)回吐仍在高位　吼位入手無須心急
人氣文章財經熱話15/05/2023
中國恒大(3333)及許家印仲裁被判付58億人幣
人氣文章開市Good Morning15/05/2023
溫傑：19500點為港股3底支持位　G7會議為市場增不確定性
人氣文章財經熱話15/05/2023
耶倫再次呼籲提高債務上限，加劇華爾街憂慮美股下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金